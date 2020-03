Interim Result

31/03/2020 Zinc Media Group Plc (ZIN)

31/03/2020 Smiths Group PLC (SMIN)

31/03/2020 James Halstead PLC (JHD)

31/03/2020 Gattaca PLC (GATC)

31/03/2020 CyanConnode PLC (CYAN)



Final Result

26/03/2020 Ebiquity PLC (EBQ)

26/03/2020 International Public Partnerships LD (INPP)

26/03/2020 EnQuest Plc (ENQ)

26/03/2020 Impact Healthcare Reit Plc (IHR)

26/03/2020 Igas Energy PLC (IGAS)

26/03/2020 Hilton Food Group PLC (HFG)

26/03/2020 Intelligent Ultrasound Group PLC (MED)

26/03/2020 Arbuthnot Banking Group PLC (ARBB)

26/03/2020 BigBlu Broadband PLC (BBB)

26/03/2020 Bbgi Sicav S.A. (BBGI)

26/03/2020 Secure Trust Bank PLC (STB)

27/03/2020 Applegreen PLC (APGN)

30/03/2020 Instem Plc (INS)

30/03/2020 Globaltrans Investment Plc (GLTR)

30/03/2020 ADES International Holding Ltd (ADES)

31/03/2020 One Media IP Group PLC (OMIP)

31/03/2020 Proteome Sciences PLC (PRM)

31/03/2020 Henry Boot PLC (BOOT)

31/03/2020 TP Group Plc (TPG)

31/03/2020 M.P. Evans Group PLC (MPE)

31/03/2020 Chesnara PLC (CSN)

01/04/2020 Futura Medical PLC (FUM)

01/04/2020 Cathay International Holdings Ltd (CTI)

01/04/2020 Rhi Magnesita N.V. (RHIM)

01/04/2020 Central Asia Metals PLC (CAML)

02/04/2020 Saga (SAGA)



AGM / EGM

26/03/2020 RM PLC (RM.)

26/03/2020 Independent Investment Trust Plc (IIT)

27/03/2020 Ossiam US Min (USMV)

30/03/2020 BSF Enterprise PLC (BSFA)

30/03/2020 Angus Energy Plc (ANGS)

30/03/2020 Keras Resources PLC (KRS)

31/03/2020 N4 Pharma PLC (N4P)

31/03/2020 Toople Plc (TOOP)

31/03/2020 IRF European Finance Investments Ltd (IRF)

31/03/2020 Bank Of Montreal (0UKH)

02/04/2020 Wishbone Gold PLC (WSBN)

02/04/2020 Banco Santander SA (BNC)

02/04/2020 Scottish American Investment Co. Plc (SAIN)

02/04/2020 Gunsynd Plc (GUN)

02/04/2020 Tritax EuroBox Plc (EBOX)



Trading Statement

30/03/2020 Pennon Group PLC (PNN)

31/03/2020 AA Plc (AA.)

01/04/2020 Topps Tiles PLC (TPT)



Ex-Dividend

26/03/2020 TCS Group Holding Plc (TCS)

26/03/2020 Kingspan Group PLC (KGP)

26/03/2020 TCS Group Holding Plc (TCSA)

26/03/2020 Go-Ahead Group PLC (GOG)

26/03/2020 Devro PLC (DVO)

26/03/2020 Royal Bank Of Scotland Group PLC (RBS)

26/03/2020 Securities Trust Of Scotland Plc (STS)

26/03/2020 Maven Income & Growth VCT 5 PLC (MIG5)

26/03/2020 Pearson PLC (PSON)

26/03/2020 Royal Bank Of Scotland Group PLC (RBS)

26/03/2020 Schroders PLC (SDR)

26/03/2020 Origin Enterprises PLC (OGN)

26/03/2020 Schroders Plc Non-Vtg Shs (SDRC)

26/03/2020 Duke Royalty Limited (DUKE)

26/03/2020 TR European Growth Trust PLC (TRG)

26/03/2020 Wynnstay Group PLC (WYN)

26/03/2020 Diverse Income Trust PLC(The) (DIVI)

26/03/2020 British American Tobacco PLC (BATS)

26/03/2020 Xp Power Limited (XPP)

26/03/2020 AIB Group Plc (AIBG)

26/03/2020 Brooks Macdonald Group PLC (BRK)

26/03/2020 British Land Company PLC (BLND)

26/03/2020 Croma Security Solutions Group (CSSG)

26/03/2020 Value And Income Trust (VIN)

26/03/2020 Tristel PLC (TSTL)

26/03/2020 Globaldata PLC (DATA)

02/04/2020 Travis Perkins PLC (TPK)

02/04/2020 Rit Capital Partners PLC (RCP)

02/04/2020 Volta Finance Ltd A (VTAS)

02/04/2020 Standard Life Aberdeen PLC (SLA)

02/04/2020 Taylor Wimpey PLC (TW.)

02/04/2020 Volta Finance Ltd (VTA)

02/04/2020 Synectics PLC (SNX)

02/04/2020 Smith & Nephew PLC (SN.)

02/04/2020 Tp Icap PLC (TCAP)

02/04/2020 Shires Income PLC (SHRS)

02/04/2020 Murray International Trust PLC (MYI)

02/04/2020 Convatec Group PLC (CTEC)

02/04/2020 Finsbury Food Group PLC (FIF)

02/04/2020 Fisher (James) & Sons PLC (FSJ)

02/04/2020 Henderson High Income Trust Plc (HHI)

02/04/2020 Cls Holdings PLC (CLI)

02/04/2020 Chemring Group PLC (CHG)

02/04/2020 AVI Japan Opportunity Trust Plc (AJOT)

02/04/2020 BMO UK High Income Trust Plc (BHI)

02/04/2020 BMO UK High Income Trust Plc Units (BHIU)

02/04/2020 Capital & Regional PLC (CAL)

02/04/2020 Imi PLC (IMI)

02/04/2020 Invesco Perpetual Enhanced Inc Ltd (IPE)

02/04/2020 Oakley Capital Investments Ltd (OCI)

02/04/2020 Provident Financial PLC (PFG)

02/04/2020 Phoenix Group Holdings PLC (PHNX)

02/04/2020 Quilter PLC (QLT)

02/04/2020 Abbey PLC (ABBY)

02/04/2020 Melrose Industries PLC (MRO)

02/04/2020 James Latham 8% Cum Prf (LTHP)

02/04/2020 Mobius Investment Trust Plc Ord 1p (MMIT)

02/04/2020 Moneysupermarket.Com Group PLC (MONY)

02/04/2020 Quartix Holdings Plc (QTX)



