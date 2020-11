Interim Result

09/11/2020 Totally PLC (TLY)

09/11/2020 Dignity PLC (DTY)

10/11/2020 Dcc PLC (DCC)

10/11/2020 Premier Foods PLC (PFD)

10/11/2020 Renewi PLC (RWI)

10/11/2020 Direct Line Insurance Group PLC (DLG)

10/11/2020 Oxford Instruments PLC (OXIG)

10/11/2020 Land Securities Group PLC (LAND)

10/11/2020 Manolete Partners PLC (MANO)

10/11/2020 Electrocomponents PLC (ECM)

10/11/2020 Persimmon PLC (PSN)

11/11/2020 Wetherspoon ( J.D.) PLC (JDW)

11/11/2020 Great Portland Estates PLC (GPOR)

11/11/2020 Renold PLC (RNO)

11/11/2020 Workspace Group PLC (WKP)

11/11/2020 Braemar Shipping Services PLC (BMS)

12/11/2020 Itv PLC (ITV)

12/11/2020 Norcros PLC (NXR)

12/11/2020 Onesavings Bank PLC (OSB)

12/11/2020 Enteq Upstream PLC (NTQ)

12/11/2020 National Grid PLC (NG.)

12/11/2020 Young & Co's Brewery PLC (YNGA)

12/11/2020 Societatea Energetica Electrica SA (ELSA)

12/11/2020 Mediclinic International PLC (MDC)

12/11/2020 Vesuvius PLC (VSVS)

12/11/2020 B&M European Value Retail S.A. (BME)

12/11/2020 3I Group PLC (III)

12/11/2020 Qinetiq Group PLC (QQ.)

12/11/2020 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC (AML)

12/11/2020 Volex PLC (VLX)

12/11/2020 Burberry Group PLC (BRBY)

12/11/2020 Picton Property Income LD (PCTN)

12/11/2020 Arrow Global Group PLC (ARW)

13/11/2020 Castings PLC (CGS)

16/11/2020 Smiths Group PLC (SMIN)

16/11/2020 Vodafone Group PLC (VOD)

16/11/2020 Kainos Group PLC (KNOS)

17/11/2020 Gear4Music (Holdings) PLC (G4M)

17/11/2020 Hibernia REIT Plc (HBRN)

17/11/2020 Experian PLC (EXPN)

17/11/2020 Scapa Group PLC (SCPA)

17/11/2020 Redcentric PLC (RCN)

17/11/2020 Palace Capital PLC (PCA)

17/11/2020 System1 Group PLC (SYS1)

17/11/2020 Schroder Real Estate Investment Trust Limited (SREI)

17/11/2020 Homeserve PLC (HSV)

17/11/2020 Intermediate Capital Group PLC (ICP)

17/11/2020 Adept Technology Group PLC (ADT)

17/11/2020 Big Yellow Group PLC (BYG)

17/11/2020 Telecom Plus PLC (TEP)

18/11/2020 Avon Rubber PLC (AVON)

18/11/2020 Tatton Asset Management PLC (TAM)

18/11/2020 British Land Company PLC (BLND)

18/11/2020 Speedy Hire PLC (SDY)

18/11/2020 Halfords Group PLC (HFD)

19/11/2020 Cmc Markets PLC (CMCX)

19/11/2020 Royal Mail PLC (RMG)

19/11/2020 Syncona Limited (SYNC)

19/11/2020 Charles Stanley Group PLC (CAY)

19/11/2020 Investec PLC (INVP)

19/11/2020 Polar Capital Holdings PLC (POLR)

19/11/2020 Londonmetric Property PLC (LMP)

19/11/2020 Halma PLC (HLMA)

19/11/2020 Johnson Matthey PLC (JMAT)

19/11/2020 Jet2 PLC (JET2)

19/11/2020 Mitie Group PLC (MTO)

20/11/2020 Worldwide Healthcare Trust PLC (WWH)

20/11/2020 Softcat PLC (SCT)

20/11/2020 Argentex Group PLC (AGFX)

23/11/2020 Cake Box Holdings PLC (CBOX)

23/11/2020 Sysgroup PLC (SYS)

23/11/2020 Codemasters Group Holdings PLC (CDM)

23/11/2020 Nextenergy Solar Fund Limited (NESF)

24/11/2020 Trifast PLC (TRI)

24/11/2020 Pennon Group PLC (PNN)

24/11/2020 Cranswick PLC (CWK)

24/11/2020 CML Microsystems PLC (CML)

24/11/2020 Ao World PLC (AO.)

24/11/2020 Eckoh PLC (ECK)

25/11/2020 Alpha Financial Markets Consulting PLC (AFM)

25/11/2020 Helical PLC (HLCL)

25/11/2020 De La Rue PLC (DLAR)

25/11/2020 Hicl Infrastructure PLC (HICL)

25/11/2020 Latham (James) PLC (LTHM)

25/11/2020 Liontrust Asset Management PLC (LIO)



Final Result

12/11/2020 Wh Smith PLC (SMWH)

16/11/2020 Diploma PLC (DPLM)

17/11/2020 Dotdigital Group PLC (DOTD)

17/11/2020 Imperial Brands PLC (IMB)

17/11/2020 Petra Diamonds Limited (PDL)

17/11/2020 Focusrite PLC (TUNE)

18/11/2020 Avon Rubber PLC (AVON)

19/11/2020 Grainger PLC (GRI)

19/11/2020 Euromoney Institutional Investor PLC (ERM)

20/11/2020 Sage Group PLC (SGE)

23/11/2020 Daily Mail and General Trust PLC (DMGT)

23/11/2020 Carr's Group PLC (CARR)

24/11/2020 Ten Lifestyle Group PLC (TENG)

24/11/2020 Compass Group PLC (CPG)

24/11/2020 Greencore Group PLC (GNC)

24/11/2020 Udg Healthcare Public Limited Company (UDG)

25/11/2020 Brewin Dolphin Holdings PLC (BRW)

25/11/2020 Cambria Automobiles PLC (CAMB)

25/11/2020 AB Dynamics PLC (ABDP)



AGM / EGM

06/11/2020 Adriatic Metals PLC (ADT1)

06/11/2020 Redrow PLC (RDW)

06/11/2020 Wilmington Group PLC (WIL)

09/11/2020 Angus Energy PLC (ANGS)

09/11/2020 Remote Monitored Systems PLC (RMS)

09/11/2020 Arc Minerals Limited (ARCM)

10/11/2020 Pacific Horizon Investment Trust PLC (PHI)

10/11/2020 Harvest Minerals Limited (HMI)

10/11/2020 Redrow PLC (RDW)

10/11/2020 Adriatic Metals PLC (ADT1)

10/11/2020 Mid-Wynd International Investment Trust PLC (MWY)

10/11/2020 Pci-Pal PLC (PCIP)

10/11/2020 Panthera Resources PLC (PAT)

10/11/2020 Gulf Marine Services PLC (GMS)

11/11/2020 Supermarket Income Reit Plc (SUPR)

11/11/2020 Rank Group PLC (RNK)

11/11/2020 Hays PLC (HAS)

11/11/2020 Thinksmart Limited (TSL)

11/11/2020 Angus Energy PLC (ANGS)

11/11/2020 Pacific Horizon Investment Trust PLC (PHI)

11/11/2020 InnovaDerma Plc (IDP)

11/11/2020 Gulf Marine Services PLC (GMS)

11/11/2020 Harvest Minerals Limited (HMI)

12/11/2020 Rank Group PLC (RNK)

12/11/2020 James Halstead PLC (JHD)

12/11/2020 Ricardo PLC (RCDO)

12/11/2020 Mid-Wynd International Investment Trust PLC (MWY)

13/11/2020 InnovaDerma Plc (IDP)

13/11/2020 Thinksmart Limited (TSL)

13/11/2020 Byotrol PLC (BYOT)

13/11/2020 Galliford Try Holdings PLC (GFRD)

13/11/2020 Dfs Furniture PLC (DFS)

13/11/2020 Supermarket Income Reit Plc (SUPR)

13/11/2020 Hays PLC (HAS)

16/11/2020 Smiths Group PLC (SMIN)

16/11/2020 Jpmorgan Brazil Investment Trust PLC (JPB)

16/11/2020 European Opportunities Trust PLC (JEO)

17/11/2020 Mulberry Group PLC (MUL)

17/11/2020 Physiomics PLC (PYC)

17/11/2020 Marwyn Value Investors (MVI)

17/11/2020 Scancell Holdings PLC (SCLP)

17/11/2020 Craneware PLC (CRW)

17/11/2020 Bmo Real Estate Investments Limited (BREI)

17/11/2020 Sig PLC (SHI)

17/11/2020 Dunelm Group PLC (DNLM)

17/11/2020 Shaftesbury PLC (SHB)

18/11/2020 Avingtrans PLC (AVG)

18/11/2020 Origin Enterprises PLC (OGN)

18/11/2020 Beeks Financial Cloud Group PLC (BKS)

18/11/2020 Countrywide PLC (CWD)

18/11/2020 Rainbow Rare Earths Ltd (RBW)

18/11/2020 Henderson Eurotrust PLC (HNE)

18/11/2020 Exillon Energy PLC (EXI)

19/11/2020 William Hill PLC (WMH)

19/11/2020 Thorpe (F.W.) PLC (TFW)

19/11/2020 Randall & Quilter Investment Holdings LTD (RQIH)

19/11/2020 Jupiter UK Growth Investment Trust PLC (JUKG)

19/11/2020 Litigation Capital Management Limited (LIT)

19/11/2020 Gresham House Energy Storage Fund Plc (GRID)

19/11/2020 Infrastructure India PLC (IIP)

19/11/2020 Finsbury Food Group PLC (FIF)

19/11/2020 Close Brothers Group PLC (CBG)

19/11/2020 Maestrano Group PLC (MNO)

20/11/2020 Golden Saint Technologies Limited (GST)

20/11/2020 Salt Lake Potash Limited (SO4)

20/11/2020 Diurnal Group PLC (DNL)

20/11/2020 Go-Ahead Group PLC (GOG)

20/11/2020 MC Mining (MCM)

23/11/2020 Tr European Growth Trust PLC (TRG)

23/11/2020 CPL Resources PLC (CPS)

23/11/2020 Mitie Group PLC (MTO)

23/11/2020 Schroder Japan Growth Fund PLC (SJG)

23/11/2020 Mcbride PLC (MCB)

23/11/2020 Mountview Estates PLC (MTVW)

24/11/2020 Essensys PLC (ESYS)

25/11/2020 Scs Group PLC (SCS)

25/11/2020 London Finance & Investment Group PLC (LFI)

25/11/2020 Berkeley Energia Ltd (BKY)

25/11/2020 Brand Architekts Group PLC (BAR)

25/11/2020 Thor Mining PLC (THR)

25/11/2020 Red Emperor Resources Nl (RMP)

25/11/2020 JPMorgan Private Equity Ltd (JPEL)

25/11/2020 Gulf Marine Services PLC (GMS)

25/11/2020 The Fulham Shore PLC (FUL)



Trading Statement

06/11/2020 Coca-Cola European Partners Plc (0RH7)

06/11/2020 Beazley PLC (BEZ)

09/11/2020 Kosmos Energy Ltd (KOS)

09/11/2020 On The Beach Group PLC (OTB)

10/11/2020 Meggitt PLC (MGGT)

10/11/2020 Direct Line Insurance Group PLC (DLG)

10/11/2020 Signature Aviation PLC (SIG)

11/11/2020 Flutter Entertainment PLC (FLTR)

11/11/2020 Taylor Wimpey PLC (TW.)

11/11/2020 Mccarthy & Stone PLC (MCS)

11/11/2020 Coca-Cola Hbc AG (CCH)

12/11/2020 Vistry Group PLC (VTY)

12/11/2020 Premier Oil PLC (PMO)

12/11/2020 Devro PLC (DVO)

12/11/2020 Regional Reit Limited (RGL)

12/11/2020 Spirent Communications PLC (SPT)

16/11/2020 Kingspan Group PLC (KGP)

17/11/2020 Ocean Outdoor Limited (OOUT)

17/11/2020 Aggreko PLC (AGK)

18/11/2020 Tbc Bank Group PLC (TBCG)

18/11/2020 Dp Eurasia N.V. (DPEU)

18/11/2020 Equiniti Group PLC (EQN)

19/11/2020 Keller Group PLC (KLR)

19/11/2020 Card Factory PLC (CARD)

19/11/2020 Kingfisher PLC (KGF)

19/11/2020 Close Brothers Group PLC (CBG)



Ex-Dividend

06/11/2020 Ncc Group PLC (NCC)

06/11/2020 M.P. Evans Group PLC (MPE)

06/11/2020 Andrews Sykes Group PLC (ASY)

06/11/2020 Robert Walters PLC (RWA)

06/11/2020 Spirax-Sarco Engineering PLC (SPX)

06/11/2020 Wpp PLC (WPP)

06/11/2020 Tp Icap PLC (TCAP)

06/11/2020 Spectris PLC (SXS)

06/11/2020 Jpmorgan Multi-Asset Trust PLC (MATE)

06/11/2020 Manchester & London Investment Trust PLC (MNL)

06/11/2020 Fisher (James) & Sons PLC (FSJ)

06/11/2020 Highcroft Investments PLC (HCFT)

06/11/2020 Brooks Macdonald Group PLC (BRK)

06/11/2020 Hastings Group Holdings PLC (HSTG)

06/11/2020 Bmo UK High Income Trust PLC (BHI)

09/11/2020 Blackrock Latin American Investment Trust PLC (BRLA)

09/11/2020 City Merchants High Yield Trust Limited (CMHY)

10/11/2020 Ig Design Group PLC (IGR)

10/11/2020 Synthomer PLC (SYNT)

19/11/2020 Pershing Square Holdings Ltd Usd (PSHD)

19/11/2020 North Atlantic Smaller Companies Investment Trust PLC (NAS)

19/11/2020 Pershing Square Holdings LTD (PSH)



Story provided by StockMarketWire.com