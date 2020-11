Interim Result

20/11/2020 Worldwide Healthcare Trust PLC (WWH)

20/11/2020 Softcat PLC (SCT)

20/11/2020 Fusion Antibodies PLC (FAB)

20/11/2020 Argentex Group PLC (AGFX)

23/11/2020 Sysgroup PLC (SYS)

23/11/2020 Nextenergy Solar Fund Limited (NESF)

23/11/2020 Mind Gym PLC (MIND)

23/11/2020 Lxi Reit PLC (LXI)

23/11/2020 Thruvision Group PLC (THRU)

23/11/2020 Codemasters Group Holdings PLC (CDM)

23/11/2020 Cake Box Holdings PLC (CBOX)

24/11/2020 Pennon Group PLC (PNN)

24/11/2020 Pets AT Home Group PLC (PETS)

24/11/2020 Ig Design Group PLC (IGR)

24/11/2020 Ao World PLC (AO.)

24/11/2020 Appreciate Group PLC (APP)

24/11/2020 Severfield PLC (SFR)

24/11/2020 Cranswick PLC (CWK)

24/11/2020 Eckoh PLC (ECK)

24/11/2020 CML Microsystems PLC (CML)

24/11/2020 Trifast PLC (TRI)

25/11/2020 Shearwater Group PLC (SWG)

25/11/2020 Liontrust Asset Management PLC (LIO)

25/11/2020 Latham (James) PLC (LTHM)

25/11/2020 Hicl Infrastructure PLC (HICL)

25/11/2020 Helical PLC (HLCL)

25/11/2020 De La Rue PLC (DLAR)

25/11/2020 Alpha Financial Markets Consulting PLC (AFM)

26/11/2020 Severn Trent PLC (SVT)

26/11/2020 First Property Group PLC (FPO)

26/11/2020 Ted Baker PLC (TED)

26/11/2020 Fuller, Smith & Turner PLC (FSTA)

26/11/2020 Xps Pensions Group PLC (XPS)

26/11/2020 Mountview Estates PLC (MTVW)

26/11/2020 Motorpoint Group PLC (MOTR)

26/11/2020 Mulberry Group PLC (MUL)

26/11/2020 Jlen Environmental Assets Group Limited (JLEN)

26/11/2020 Paypoint PLC (PAY)

26/11/2020 Newriver Reit PLC (NRR)

27/11/2020 Bank Of Cyprus Holdings (BOCH)

27/11/2020 Harbourvest Global Private Equity Limited Ord Npv (HVPD)

27/11/2020 Harbourvest Global Private Equity Limited (HVPE)

27/11/2020 D4T4 Solutions PLC (D4T4)



Final Result

20/11/2020 Sage Group PLC (SGE)

23/11/2020 Carr's Group PLC (CARR)

23/11/2020 Daily Mail and General Trust PLC (DMGT)

24/11/2020 Ten Lifestyle Group PLC (TENG)

24/11/2020 Udg Healthcare Public Limited Company (UDG)

24/11/2020 Compass Group PLC (CPG)

24/11/2020 Greencore Group PLC (GNC)

25/11/2020 Cambria Automobiles PLC (CAMB)

25/11/2020 Brewin Dolphin Holdings PLC (BRW)

25/11/2020 AB Dynamics PLC (ABDP)

26/11/2020 Premier Miton Group PLC (PMI)

26/11/2020 Britvic PLC (BVIC)

26/11/2020 Tracsis PLC (TRCS)

27/11/2020 Revolution Bars Group PLC (RBG)

27/11/2020 Benchmark Holdings PLC (BMK)



AGM / EGM

20/11/2020 Golden Saint Technologies Limited (GST)

20/11/2020 Go-Ahead Group PLC (GOG)

20/11/2020 Gulf Investment Fund Plc (GIF)

20/11/2020 Finsbury Food Group PLC (FIF)

20/11/2020 Infrastructure India PLC (IIP)

20/11/2020 MC Mining (MCM)

20/11/2020 William Hill PLC (WMH)

20/11/2020 Salt Lake Potash Limited (SO4)

20/11/2020 Randall & Quilter Investment Holdings LTD (RQIH)

20/11/2020 Maestrano Group PLC (MNO)

20/11/2020 Diurnal Group PLC (DNL)

20/11/2020 Jupiter UK Growth Investment Trust PLC (JUKG)

23/11/2020 Mcbride PLC (MCB)

23/11/2020 Mitie Group PLC (MTO)

23/11/2020 Litigation Capital Management Limited (LIT)

23/11/2020 Golden Saint Technologies Limited (GST)

23/11/2020 Gresham House Energy Storage Fund Plc (GRID)

23/11/2020 Mountview Estates PLC (MTVW)

23/11/2020 Oncimmune Holdings PLC (ONC)

23/11/2020 Tr European Growth Trust PLC (TRG)

23/11/2020 Vast Resources PLC (VAST)

23/11/2020 Salt Lake Potash Limited (SO4)

23/11/2020 Schroder Japan Growth Fund PLC (SJG)

23/11/2020 Rank Group PLC (RNK)

23/11/2020 Go-Ahead Group PLC (GOG)

23/11/2020 MC Mining (MCM)

23/11/2020 Gulf Investment Fund Plc (GIF)

23/11/2020 CPL Resources PLC (CPS)

23/11/2020 Diurnal Group PLC (DNL)

24/11/2020 Mcbride PLC (MCB)

24/11/2020 Essensys PLC (ESYS)

25/11/2020 Oncimmune Holdings PLC (ONC)

25/11/2020 Red Emperor Resources Nl (RMP)

25/11/2020 Mountview Estates PLC (MTVW)

25/11/2020 Mitie Group PLC (MTO)

25/11/2020 Gulf Marine Services PLC (GMS)

25/11/2020 Rank Group PLC (RNK)

25/11/2020 Schroder Japan Growth Fund PLC (SJG)

25/11/2020 Vast Resources PLC (VAST)

25/11/2020 Xeros Technology Group PLC (XSG)

25/11/2020 Tr European Growth Trust PLC (TRG)

25/11/2020 Thor Mining PLC (THR)

25/11/2020 Brand Architekts Group PLC (BAR)

25/11/2020 Attis Oil And Gas LTD (AOGL)

25/11/2020 Scs Group PLC (SCS)

25/11/2020 Essensys PLC (ESYS)

25/11/2020 The Fulham Shore PLC (FUL)

25/11/2020 JPMorgan Private Equity Ltd (JPEL)

25/11/2020 Berkeley Energia Ltd (BKY)

25/11/2020 London Finance & Investment Group PLC (LFI)

26/11/2020 Clinigen Group PLC (CLIN)

26/11/2020 Scs Group PLC (SCS)

26/11/2020 Asos PLC (ASC)

26/11/2020 Dx (Group) PLC (DX.)

26/11/2020 Xeros Technology Group PLC (XSG)

26/11/2020 Brand Architekts Group PLC (BAR)

26/11/2020 Attis Oil And Gas LTD (AOGL)

26/11/2020 Thor Mining PLC (THR)

26/11/2020 JPMorgan Private Equity Ltd (JPEL)

26/11/2020 Gulf Marine Services PLC (GMS)

26/11/2020 Cvs Group PLC (CVSG)

26/11/2020 Ironridge Resources Limited (IRR)

26/11/2020 Pan African Resources PLC (PAF)

26/11/2020 Mothercare PLC (MTC)

26/11/2020 Castillo Copper Limited Ord Npv Di (CCZ)

26/11/2020 Alternative Income Reit PLC (AIRE)

26/11/2020 The Fulham Shore PLC (FUL)

26/11/2020 Pennpetro Energy Plc (PPP)

26/11/2020 Pz Cussons PLC (PZC)

27/11/2020 Asos PLC (ASC)

27/11/2020 MetalNRG PLC (MNRG)

27/11/2020 Castillo Copper Limited Ord Npv Di (CCZ)

27/11/2020 Bushveld Minerals Limited (BMN)

27/11/2020 Mothercare PLC (MTC)

27/11/2020 Dx (Group) PLC (DX.)

27/11/2020 Pennpetro Energy Plc (PPP)

27/11/2020 Clinigen Group PLC (CLIN)

27/11/2020 Ironridge Resources Limited (IRR)

27/11/2020 Inspirit Energy Holdings PLC (INSP)

27/11/2020 Quadrise Fuels International PLC (QFI)

27/11/2020 Sylvania Platinum Limited (SLP)

27/11/2020 Hotel Chocolat Group PLC (HOTC)



Trading Statement

24/11/2020 Spectris PLC (SXS)

24/11/2020 Intertek Group PLC (ITRK)

26/11/2020 Bodycote PLC (BOY)

26/11/2020 Cvs Group PLC (CVSG)

27/11/2020 Reach PLC (RCH)



Ex-Dividend

20/11/2020 Unilever PLC (ULVR)

20/11/2020 Jpmorgan Japan Smaller CO Tst PLC (JPS)



