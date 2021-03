Interim Result

16/03/2021 Litigation Capital Management Limited (LIT)

16/03/2021 Close Brothers Group PLC (CBG)

16/03/2021 Ferguson PLC (FERG)

16/03/2021 Eagle Eye Solutions Group PLC (EYE)

16/03/2021 Scs Group PLC (SCS)

19/03/2021 Wetherspoon ( J.D.) PLC (JDW)

23/03/2021 Mj Hudson Group PLC (MJH)



Final Result

16/03/2021 Us Solar Fund Plc Ord Usd0.01 Gbp (USFP)

16/03/2021 Elementis PLC (ELM)

16/03/2021 Costain Group PLC (COST)

16/03/2021 Unite Group PLC (UTG)

16/03/2021 Computacenter PLC (CCC)

16/03/2021 Greggs PLC (GRG)

16/03/2021 Just Group PLC (JUST)

16/03/2021 Team17 Group PLC (TM17)

16/03/2021 Harworth Group PLC (HWG)

16/03/2021 4Imprint Group PLC (FOUR)

16/03/2021 Smart Metering Systems PLC (SMS)

16/03/2021 Stv Group PLC (STVG)

16/03/2021 Ti Fluid Systems PLC (TIFS)

16/03/2021 The Simplybiz Group PLC (SBIZ)

16/03/2021 Sabre Insurance Group PLC (SBRE)

16/03/2021 Baillie Gifford Shin Nippon PLC (BGS)

16/03/2021 Antofagasta PLC (ANTO)

16/03/2021 Bango PLC (BGO)

16/03/2021 Bakkavor Group PLC (BAKK)

16/03/2021 Polypipe Group PLC (PLP)

16/03/2021 BioPharma Credit Plc (BPCR)

16/03/2021 Boku, Inc. (BOKU)

17/03/2021 Empiric Student Property PLC (ESP)

17/03/2021 Hostelworld Group PLC (HSW)

17/03/2021 Anpario PLC (ANP)

17/03/2021 Advanced Medical Solutions Group PLC (AMS)

17/03/2021 Ferrexpo PLC (FXPO)

17/03/2021 Kape Technologies PLC (KAPE)

17/03/2021 Mpac Group PLC (MPAC)

17/03/2021 Tribal Group PLC (TRB)

17/03/2021 Dignity PLC (DTY)

17/03/2021 Centaur Media PLC (CAU)

18/03/2021 Restore PLC (RST)

18/03/2021 The Gym Group PLC (GYM)

18/03/2021 Ocado Group PLC (OCDO)

18/03/2021 Premier Oil PLC (PMO)

18/03/2021 National Express Group PLC (NEX)

18/03/2021 S4 Capital PLC (SFOR)

18/03/2021 Empresaria Group PLC (EMR)

18/03/2021 Curtis Banks Group PLC (CBP)

18/03/2021 Capital Limited (CAPD)

18/03/2021 Vectura Group PLC (VEC)

18/03/2021 Emis Group PLC (EMIS)

18/03/2021 Ceres Power Holdings PLC (CWR)

18/03/2021 Fevertree Drinks PLC (FEVR)

18/03/2021 888 Holdings PLC (888)

18/03/2021 Eve Sleep PLC (EVE)

19/03/2021 Contourglobal PLC (GLO)

19/03/2021 Sanne Group PLC (SNN)

22/03/2021 Yew Grove Reit Plc (YEW)

22/03/2021 Blackbird PLC (BIRD)

22/03/2021 Centamin PLC (CEY)

23/03/2021 Zotefoams PLC (ZTF)

23/03/2021 Yougov PLC (YOU)

23/03/2021 Personal Group Holdings PLC (PGH)

23/03/2021 Gamma Communications PLC (GAMA)

23/03/2021 Dp Eurasia N.V. (DPEU)

23/03/2021 Elementis PLC (ELM)

23/03/2021 Energean PLC (ENOG)

23/03/2021 Cambridge Cognition Holdings PLC (COG)

23/03/2021 Boot (Henry) PLC (BOOT)

23/03/2021 Accesso Technology Group PLC (ACSO)

23/03/2021 Alliance Pharma PLC (APH)

23/03/2021 Arrow Global Group PLC (ARW)

23/03/2021 Ergomed PLC (ERGO)

23/03/2021 Essensys PLC (ESYS)

23/03/2021 Luceco PLC (LUCE)

23/03/2021 Mccoll's Retail Group PLC (MCLS)

23/03/2021 M.P. Evans Group PLC (MPE)

23/03/2021 Loopup Group PLC (LOOP)

23/03/2021 Longboat Energy PLC (LBE)

23/03/2021 H&T Group PLC (HAT)

23/03/2021 Judges Scientific PLC (JDG)

23/03/2021 Old Mutual Limited (OMU)



AGM / EGM

16/03/2021 Plus500 LTD (PLUS)

16/03/2021 Blackrock Energy And Resources Income Trust PLC (BERI)

16/03/2021 Blue Prism Group PLC (PRSM)

16/03/2021 Starvest PLC (SVE)

17/03/2021 Safestore Holdings PLC (SAFE)

17/03/2021 Aura Energy Limited (AURA)

17/03/2021 Empiric Student Property PLC (ESP)

18/03/2021 Amino Technologies PLC (AMO)

18/03/2021 Shield Therapeutics PLC (STX)

18/03/2021 Tullow Oil PLC (TLW)

18/03/2021 Sureserve Group PLC (SUR)

18/03/2021 Idox PLC (IDOX)

18/03/2021 Signature Aviation PLC (SIG)

18/03/2021 Impax Asset Management Group PLC (IPX)

18/03/2021 4D Pharma PLC (DDDD)

18/03/2021 CML Microsystems PLC (CML)

18/03/2021 Drum Income Plus Reit Plc (DRIP)

18/03/2021 BigDish PLC (DISH)

19/03/2021 Chenavari Toro Income Fund (TORO)

19/03/2021 Red Rock Resources PLC (RRR)

22/03/2021 Gresham House Renewable Energy Vct 2 Plc Ord 0.1p (GV2O)

22/03/2021 Highway Capital PLC (HWC)

22/03/2021 Pacific Horizon Investment Trust PLC (PHI)

22/03/2021 Gresham House Renewable Energy VCT 1 Plc (GV1O)

23/03/2021 Blackrock North American Income Trust PLC (BRNA)

23/03/2021 Sqn Secured Income Fund Plc (SSIF)

23/03/2021 Standard Life Private Equity Trust PLC (SLPE)

23/03/2021 Quartix Holdings PLC (QTX)

23/03/2021 Crest Nicholson Holdings PLC (CRST)



Trading Statement

16/03/2021 C&C Group PLC (CCR)

18/03/2021 Ocado Group PLC (OCDO)

19/03/2021 Investec PLC (INVP)



Ex-Dividend

16/03/2021 Polar Capital Global Financials Trust PLC (PCFT)

16/03/2021 Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust PLC (IPU)

17/03/2021 Ideagen PLC (IDEA)

17/03/2021 Unilever PLC (ULVR)

17/03/2021 Blackrock Income And Growth Investment Trust PLC (BRIG)

18/03/2021 Spirent Communications PLC (SPT)

18/03/2021 Segro PLC (SGRO)

18/03/2021 Rm PLC (RM.)

18/03/2021 Hikma Pharmaceuticals PLC (HIK)

18/03/2021 Clinigen Group PLC (CLIN)

18/03/2021 Crh PLC (CRH)

18/03/2021 Craneware PLC (CRW)

18/03/2021 Tritax Big Box Reit PLC (BBOX)

18/03/2021 Dunelm Group PLC (DNLM)

19/03/2021 City Of London Investment Group PLC (CLIG)



