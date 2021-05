Interim Result

17/05/2021 Hollywood Bowl Group PLC (BOWL)

17/05/2021 Diploma PLC (DPLM)

18/05/2021 Shoe Zone PLC (SHOE)

18/05/2021 Renew Holdings PLC (RNWH)

18/05/2021 Imperial Brands PLC (IMB)

18/05/2021 Sureserve Group PLC (SUR)

18/05/2021 Watkin Jones PLC (WJG)

18/05/2021 Udg Healthcare Public Limited Company (UDG)

18/05/2021 Topps Tiles PLC (TPT)

18/05/2021 Tbc Bank Group PLC (TBCG)

18/05/2021 Hardide PLC (HDD)

18/05/2021 Hyve Group PLC (HYVE)

18/05/2021 Georgia Capital PLC (CGEO)

18/05/2021 Tritax Eurobox PLC (EBOX)

18/05/2021 Benchmark Holdings PLC (BMK)

18/05/2021 Britvic PLC (BVIC)

18/05/2021 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC (AML)

19/05/2021 Mti Wireless Edge Ltd. (MWE)

19/05/2021 Future PLC (FUTR)

19/05/2021 Marston's PLC (MARS)

20/05/2021 Euromoney Institutional Investor PLC (ERM)

20/05/2021 Nexus Infrastructure PLC (NEXS)

20/05/2021 Helios Towers PLC (HTWS)

20/05/2021 Easyjet PLC (EZJ)

20/05/2021 Integrafin Holdings PLC (IHP)

21/05/2021 Electra Private Equity PLC (ELTA)

25/05/2021 Avon Rubber PLC (AVON)

25/05/2021 Bank Of Cyprus Holdings (BOCH)

25/05/2021 Shaftesbury PLC (SHB)

25/05/2021 Pershing Square Holdings Ltd Usd (PSHD)

26/05/2021 Oxford Metrics PLC (OMG)

26/05/2021 Adventis Group PLC (ATG)

27/05/2021 AJ Bell PLC (AJB)

27/05/2021 Impax Asset Management Group PLC (IPX)

31/05/2021 Petrotal Corporation (PTAL)

01/06/2021 Gooch & Housego PLC (GHH)

01/06/2021 Tekmar Group PLC (TGP)



Final Result

14/05/2021 Gulf Marine Services PLC (GMS)

14/05/2021 Futura Medical PLC (FUM)

17/05/2021 Ryanair Holdings PLC (RYA)

17/05/2021 Petropavlovsk PLC (POG)

18/05/2021 First Derivatives PLC (FDP)

18/05/2021 Homeserve PLC (HSV)

18/05/2021 Lamprell PLC (LAM)

18/05/2021 Land Securities Group PLC (LAND)

18/05/2021 Mckay Securities PLC (MCKS)

18/05/2021 Minds + Machines Group Limited (MMX)

18/05/2021 Assura PLC (AGR)

18/05/2021 Vodafone Group PLC (VOD)

18/05/2021 Cranswick PLC (CWK)

18/05/2021 Dcc PLC (DCC)

18/05/2021 Sanderson Design Group PLC (SDG)

19/05/2021 Lxi Reit PLC (LXI)

19/05/2021 Premier Foods PLC (PFD)

19/05/2021 Severn Trent PLC (SVT)

19/05/2021 Great Portland Estates PLC (GPOR)

19/05/2021 Experian PLC (EXPN)

20/05/2021 Wincanton PLC (WIN)

20/05/2021 Qinetiq Group PLC (QQ.)

20/05/2021 Watches Of Switzerland Group PLC (WOSG)

20/05/2021 National Grid PLC (NG.)

20/05/2021 Royal Mail PLC (RMG)

21/05/2021 Investec PLC (INVP)

24/05/2021 Norman Broadbent PLC (NBB)

24/05/2021 Alpha Financial Markets Consulting PLC (AFM)

24/05/2021 Kainos Group PLC (KNOS)

24/05/2021 Randall & Quilter Investment Holdings LTD (RQIH)

25/05/2021 Speedy Hire PLC (SDY)

25/05/2021 Big Yellow Group PLC (BYG)

25/05/2021 Nahl Group PLC (NAH)

25/05/2021 Helical PLC (HLCL)

25/05/2021 Mothercare PLC (MTC)

25/05/2021 Hurricane Energy PLC (HUR)

26/05/2021 U And I Group PLC (UAI)

26/05/2021 Sse PLC (SSE)

26/05/2021 Hicl Infrastructure PLC (HICL)

26/05/2021 De La Rue PLC (DLAR)

26/05/2021 Asa International Group PLC (ASAI)

27/05/2021 United Utilities Group PLC (UU.)

27/05/2021 Londonmetric Property PLC (LMP)

27/05/2021 Caledonia Investments PLC (CLDN)

27/05/2021 Invinity Energy Systems PLC (IES)

27/05/2021 Johnson Matthey PLC (JMAT)

02/06/2021 Bloomsbury Publishing PLC (BMY)

02/06/2021 Wizz Air Holdings PLC (WIZZ)

02/06/2021 Schroder Real Estate Investment Trust Limited (SREI)



AGM / EGM

14/05/2021 St. James's Place PLC (STJ)

14/05/2021 Wishbone Gold PLC (WSBN)

14/05/2021 Phoenix Group Holdings PLC (PHNX)

14/05/2021 Sabre Insurance Group PLC (SBRE)

14/05/2021 Digitalbox PLC (DBOX)

14/05/2021 Greggs PLC (GRG)

14/05/2021 Tasty PLC (TAST)

14/05/2021 (KIST)

14/05/2021 Jpmorgan American Investment Trust PLC (JAM)

14/05/2021 Derwent London PLC (DLN)

14/05/2021 Wheaton Precious Metals Corp. Com Shs Npv Cdi (WPM)

18/05/2021 Metro Bank PLC (MTRO)

18/05/2021 Vivo Energy PLC (VVO)

18/05/2021 Chesnara PLC (CSN)

18/05/2021 Chaarat Gold Holdings LTD (CGH)

18/05/2021 Iqgeo Group PLC (IQG)

18/05/2021 Cairn Homes Plc (CRN)

18/05/2021 Myanmar Strategic Holdings (SHWE)

18/05/2021 Us Solar Fund Plc Ord Usd0.01 Gbp (USFP)

18/05/2021 Royal Dutch Shell PLC (RDSA)

18/05/2021 Forterra PLC (FORT)

18/05/2021 4Imprint Group PLC (FOUR)

18/05/2021 Accesso Technology Group PLC (ACSO)

18/05/2021 Fidelity Japan Trust PLC (FJV)

18/05/2021 Standard Life Aberdeen PLC (SLA)

19/05/2021 Ekf Diagnostics Holdings PLC (EKF)

19/05/2021 Coats Group PLC (COA)

19/05/2021 City Merchants High Yield Trust Limited (CMHY)

19/05/2021 Dialight PLC (DIA)

19/05/2021 Permanent TSB Group Holdings Plc (IL0A)

19/05/2021 Funding Circle Holdings PLC (FCH)

19/05/2021 IQ-AI Limited (IQAI)

19/05/2021 Diaceutics PLC (DXRX)

19/05/2021 K3 Business Technology Group PLC (KBT)

19/05/2021 Boku, Inc. (BOKU)

19/05/2021 Plutus Powergen PLC (PPG)

19/05/2021 Alliance Pharma PLC (APH)

19/05/2021 Safestyle UK PLC (SFE)

19/05/2021 Pendragon PLC (PDG)

19/05/2021 Arix Bioscience Plc (ARIX)

19/05/2021 Blackrock Latin American Investment Trust PLC (BRLA)

19/05/2021 Pphe Hotel Group Limited (PPH)

19/05/2021 Keller Group PLC (KLR)

19/05/2021 Regional Reit Limited (RGL)

19/05/2021 Science Group PLC (SAG)

19/05/2021 Medica Group PLC (MGP)

19/05/2021 Riverstone Credit Opportunities Income Plc Ord Usd0.01 (RCOI)

20/05/2021 Telit Communications PLC (TCM)

20/05/2021 H&T Group PLC (HAT)

20/05/2021 S & U PLC (SUS)

20/05/2021 Highcroft Investments PLC (HCFT)

20/05/2021 Next PLC (NXT)

20/05/2021 Mccoll's Retail Group PLC (MCLS)

20/05/2021 Lloyds Banking Group PLC (LLOY)

20/05/2021 Legal & General Group PLC (LGEN)

20/05/2021 (GEN)

20/05/2021 888 Holdings PLC (888)

20/05/2021 Marshall Motor Holdings PLC (MMH)

20/05/2021 Seplat Petroleum Dev Company Plc (SEPL)

20/05/2021 Kape Technologies PLC (KAPE)

20/05/2021 Secure Income Reit PLC (SIR)

20/05/2021 Network International Holdings PLC (NETW)

20/05/2021 Smart Metering Systems PLC (SMS)

20/05/2021 (TEAM)

20/05/2021 Venture Life Group PLC (VLG)

20/05/2021 Tyman PLC (TYMN)

20/05/2021 Boot (Henry) PLC (BOOT)

20/05/2021 Computacenter PLC (CCC)

20/05/2021 Adriatic Metals PLC (ADT1)

20/05/2021 Gamma Communications PLC (GAMA)

20/05/2021 Fevertree Drinks PLC (FEVR)

20/05/2021 Capital & Regional PLC (CAL)

21/05/2021 Secure Income Reit PLC (SIR)

21/05/2021 Croda International PLC (CRDA)

21/05/2021 Circassia Group PLC (CIR)

21/05/2021 Old Mutual Limited (OMU)

21/05/2021 Premier African Minerals Limited (PREM)

21/05/2021 Arrow Global Group PLC (ARW)

21/05/2021 Central Asia Metals PLC (CAML)

21/05/2021 Headlam Group PLC (HEAD)

21/05/2021 Fair Oaks Income Fund Ltd (FAIR)

24/05/2021 Cloudcall Group PLC (CALL)

24/05/2021 Blackbird PLC (BIRD)

24/05/2021 Ashoka India Equity Investment Trust PLC (AIE)

24/05/2021 Energean PLC (ENOG)

25/05/2021 Riverstone Energy Limited (RSE)

25/05/2021 Mortgage Advice Bureau (Holdings) PLC (MAB1)

25/05/2021 Yew Grove Reit Plc (YEW)

25/05/2021 Marlowe PLC (MRL)

25/05/2021 Empiric Student Property PLC (ESP)

25/05/2021 Bank Of Ireland Group Plc (BIRG)

25/05/2021 Bank Of Cyprus Holdings (BOCH)

25/05/2021 Hill & Smith Holdings PLC (HILS)

25/05/2021 Edenville Energy PLC (EDL)

25/05/2021 Logistics Development Group PLC (LDG)

25/05/2021 Bank Of Georgia Group PLC (BGEO)

25/05/2021 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC (AML)

25/05/2021 Harworth Group PLC (HWG)

25/05/2021 Restaurant Group PLC (RTN)

25/05/2021 Georgia Capital PLC (CGEO)

25/05/2021 Epwin Group PLC (EPWN)

25/05/2021 Quarto Group (The) Inc (QRT)

25/05/2021 Serabi Gold PLC (SRB)

26/05/2021 Playtech PLC (PTEC)

26/05/2021 Rambler Metals & Mining PLC (RMM)

26/05/2021 Fundsmith Emerging Equities Trust PLC (FEET)

26/05/2021 Zotefoams PLC (ZTF)

26/05/2021 Anglo Pacific Group PLC (APF)

26/05/2021 Eve Sleep PLC (EVE)

26/05/2021 Equiniti Group PLC (EQN)

26/05/2021 Coca-cola European Partners Plc (CCEP)

26/05/2021 Bango PLC (BGO)

26/05/2021 Jtc PLC (JTC)

26/05/2021 Judges Scientific PLC (JDG)

26/05/2021 Deltic Energy PLC (DELT)

26/05/2021 Intertek Group PLC (ITRK)

26/05/2021 Life Settlement Assets PLC (LSAA)

26/05/2021 Keywords Studios PLC (KWS)

26/05/2021 M&G PLC (MNG)

26/05/2021 Sherborne Investors (Guernsey) B Ltd (SIGB)

26/05/2021 Sherborne Investors Guernsey C Ltd (SIGC)

27/05/2021 Valirx PLC (VAL)

27/05/2021 Resolute Mining Limited (RSG)

27/05/2021 Xlmedia PLC (XLM)

27/05/2021 Vectura Group PLC (VEC)

27/05/2021 Yu Group PLC (YU.)

27/05/2021 Xeros Technology Group PLC (XSG)

27/05/2021 International Public Partnerships LD (INPP)

27/05/2021 Deltex Medical Group PLC (DEMG)

27/05/2021 Glenveagh Properties Plc (GLV)

27/05/2021 Hochschild Mining PLC (HOC)

27/05/2021 Independent Investment Trust PLC (IIT)

27/05/2021 Cambridge Cognition Holdings PLC (COG)

27/05/2021 Curtis Banks Group PLC (CBP)

27/05/2021 Brave Bison Group PLC (BBSN)

27/05/2021 Bonhill Group PLC (BONH)

27/05/2021 Bmo Private Equity Trust PLC (BPET)

27/05/2021 Inchcape PLC (INCH)

27/05/2021 Great Western Mining Corporation PLC (GWMO)

27/05/2021 Oxford Biomedica PLC (OXB)

27/05/2021 Nucleus Financial Group PLC (NUC)

28/05/2021 Aseana Properties Ltd (ASPL)

28/05/2021 Ebiquity PLC (EBQ)

28/05/2021 Barr (A.G.) PLC (BAG)

28/05/2021 HSBC Holdings PLC (HSBA)

28/05/2021 Wameja Limited (WJA)

28/05/2021 Reckitt Benckiser Group PLC (RKT)

28/05/2021 Minoan Group PLC (MIN)

28/05/2021 AIQ Limited (AIQ)

28/05/2021 Rotala PLC (ROL)

28/05/2021 Agronomics Limited (ANIC)

28/05/2021 Real Estate Investors PLC (RLE)

01/06/2021 North American Income Trust (The) PLC (NAIT)

02/06/2021 Arrow Global Group PLC (ARW)

02/06/2021 Manx Financial Group PLC (MFX)

02/06/2021 Gaming Realms PLC (GMR)

02/06/2021 Gyg PLC (GYG)

02/06/2021 Gem Diamonds Limited (GEMD)

02/06/2021 Everyman Media Group PLC (EMAN)

02/06/2021 Surface Transforms PLC (SCE)

02/06/2021 Jersey Oil And Gas PLC (JOG)

02/06/2021 Pennant International Group PLC (PEN)



Trading Statement

17/05/2021 Knights Group Holdings PLC (KGH)

18/05/2021 Forterra PLC (FORT)

18/05/2021 Dp Eurasia N.V. (DPEU)

19/05/2021 Redde Northgate PLC (REDD)

19/05/2021 Regional Reit Limited (RGL)

19/05/2021 Coats Group PLC (COA)

19/05/2021 Bae Systems PLC (BA.)

20/05/2021 Kingfisher PLC (KGF)

20/05/2021 Boot (Henry) PLC (BOOT)

20/05/2021 S & U PLC (SUS)

21/05/2021 Close Brothers Group PLC (CBG)

21/05/2021 Headlam Group PLC (HEAD)

25/05/2021 Electrocomponents PLC (ECM)

26/05/2021 Equiniti Group PLC (EQN)

27/05/2021 Aviva PLC (AV.)

01/06/2021 Centralnic Group PLC (CNIC)



Ex-Dividend

14/05/2021 AB Dynamics PLC (ABDP)

14/05/2021 Prudential PLC (PRU)

14/05/2021 Jpmorgan Japan Small Cap Growth & Income PLC (JSGI)

14/05/2021 John Laing Group PLC (JLG)

14/05/2021 Imi PLC (IMI)

14/05/2021 Quixant PLC (QXT)

14/05/2021 Softcat PLC (SCT)

14/05/2021 Vitec Group PLC (The) (VTC)

14/05/2021 Ultra Electronics Holdings PLC (ULE)

14/05/2021 Taylor Wimpey PLC (TW.)

14/05/2021 Smiths Group PLC (SMIN)

14/05/2021 Ibstock PLC (IBST)

14/05/2021 Jupiter Fund Management PLC (JUP)

14/05/2021 Aviva PLC (AV.)

14/05/2021 Schroder Asian Total Return Investment Company PLC (ATR)

14/05/2021 Antofagasta PLC (ANTO)

14/05/2021 Alpha Fx Group PLC (AFX)

14/05/2021 Hunting PLC (HTG)

14/05/2021 Drax Group PLC (DRX)

14/05/2021 Emis Group PLC (EMIS)

14/05/2021 Finsbury Growth & Income Trust PLC (FGT)

17/05/2021 Central Asia Metals PLC (CAML)

17/05/2021 Quilter PLC (QLT)

18/05/2021 Standard Life Investments Property Income Trust LD (SLI)

18/05/2021 Merchants Trust PLC (MRCH)

18/05/2021 Fidelity European Values PLC (FEV)

18/05/2021 Murray International Trust PLC (MYI)

18/05/2021 Phoenix Group Holdings PLC (PHNX)

18/05/2021 Savills PLC (SVS)

19/05/2021 Rentokil Initial PLC (RTO)

19/05/2021 Melrose Industries PLC (MRO)

19/05/2021 Morgan Sindall Group PLC (MGNS)

19/05/2021 Dunedin Enterprise Investment Trust PLC (DNE)

19/05/2021 Kenmare Resources PLC (KMR)



Story provided by StockMarketWire.com