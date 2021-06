Interim Result

22/06/2021 Centrica PLC (CNA)

24/06/2021 Crest Nicholson Holdings PLC (CRST)

01/07/2021 Micro Focus International PLC (MCRO)

05/07/2021 Porvair PLC (PRV)

06/07/2021 Ocado Group PLC (OCDO)



Final Result

18/06/2021 Telecom Plus PLC (TEP)

18/06/2021 Utilico Emerging Markets Trust PLC (UEM)

21/06/2021 Sysgroup PLC (SYS)

21/06/2021 Two Shields Investments PLC (TSI)

22/06/2021 Smith (Ds) PLC (SMDS)

22/06/2021 Trackwise Designs PLC (TWD)

23/06/2021 Manolete Partners PLC (MANO)

24/06/2021 Redcentric PLC (RCN)

24/06/2021 Xps Pensions Group PLC (XPS)

24/06/2021 Latham (James) PLC (LTHM)

29/06/2021 Appreciate Group PLC (APP)

29/06/2021 D4T4 Solutions PLC (D4T4)

29/06/2021 Lamprell PLC (LAM)

29/06/2021 Novacyt S.A. (NCYT)

29/06/2021 Lookers PLC (LOOK)

30/06/2021 Studio Retail Group PLC (STU)

30/06/2021 Stagecoach Group PLC (SGC)

30/06/2021 Non-standard Finance Plc (NSF)

30/06/2021 Dixons Carphone PLC (DC.)

30/06/2021 Civitas Social Housing PLC (CSH)

30/06/2021 Uls Technology PLC (ULS)

01/07/2021 Ao World PLC (AO.)

01/07/2021 Polar Capital Holdings PLC (POLR)

05/07/2021 The Panoply Holdings PLC (TPX)

06/07/2021 Mercia Asset Management PLC (MERC)

06/07/2021 Purplebricks Group PLC (PURP)

07/07/2021 Enteq Upstream PLC (NTQ)

07/07/2021 Northgate Plc (67GX)



AGM / EGM

18/06/2021 Trinity Exploration & Production PLC (TRIN)

18/06/2021 City Of London Investment Trust PLC (CTY)

18/06/2021 Beowulf Mining PLC (BEM)

18/06/2021 Chariot Oil & Gas Limited (CHAR)

18/06/2021 Princess Private Equity Holding Limited (PEYS)

18/06/2021 Boohoo Group PLC (BOO)

18/06/2021 Location Sciences Group PLC (LSAI)

18/06/2021 Drumz PLC (DRUM)

18/06/2021 Alba Mineral Resources PLC (ALBA)

18/06/2021 Synairgen PLC (SNG)

18/06/2021 Katoro Gold PLC (KAT)

18/06/2021 Gulf Keystone Petroleum (GKP)

21/06/2021 Challenger Acquisitions Ltd (CHAL)

21/06/2021 Gresham House Energy Storage Fund Plc (GRID)

21/06/2021 Gresham Technologies PLC (GHT)

21/06/2021 Randall & Quilter Investment Holdings LTD (RQIH)

21/06/2021 Derwent London PLC (DLN)

22/06/2021 Coca-Cola Hbc AG (CCH)

22/06/2021 Intelligent Ultrasound Group PLC (IUG)

22/06/2021 Urban Exposure PLC (UEX)

22/06/2021 (CMRS)

22/06/2021 Epe Special Opportunities Limited (ESO)

22/06/2021 Cora Gold Limited (CORA)

22/06/2021 RTW Venture Fund Limited (RTW)

22/06/2021 Surgical Innovations Group PLC (SUN)

23/06/2021 Angling Direct PLC (ANG)

23/06/2021 Ecsc Group PLC (ECSC)

23/06/2021 Petrotal Corporation (PTAL)

23/06/2021 Directa Plus PLC (DCTA)

23/06/2021 Vertu Motors PLC (VTU)

23/06/2021 Velocys PLC (VLS)

23/06/2021 Clontarf Energy PLC (CLON)

23/06/2021 Iqe PLC (IQE)

23/06/2021 Premier Oil PLC (PMO)

23/06/2021 Oriole Resources PLC (ORR)

23/06/2021 Harbour Energy PLC (HBR)

23/06/2021 Jkx Oil & Gas PLC (JKX)

23/06/2021 Dignity PLC (DTY)

23/06/2021 Woodbois Limited (WBI)

24/06/2021 Argo Blockchain PLC (ARB)

24/06/2021 Gemfields PLC (GEM)

24/06/2021 Itaconix PLC (ITX)

24/06/2021 Serica Energy PLC (SQZ)

24/06/2021 Kavango Resources Plc Ord 0.1p (KAV)

24/06/2021 Fresnillo PLC (FRES)

24/06/2021 THG Holdings (THG)

24/06/2021 Stm Group PLC (STM)

24/06/2021 Tandem Group PLC (TND)

24/06/2021 Boston International Holdings Plc (BIH)

24/06/2021 Westminster Group PLC (WSG)

24/06/2021 Atalaya Mining PLC (ATYM)

24/06/2021 Nb Distressed Debt Inv Fd Ltd (NBDD)

24/06/2021 Science In Sport PLC (SIS)

25/06/2021 Tiziana Life Sciences Plc (TILS)

25/06/2021 Gulf Marine Services PLC (GMS)

25/06/2021 (HEIQ)

25/06/2021 Serabi Gold PLC (SRB)

25/06/2021 Gvc Holdings PLC (GVC)

25/06/2021 Hemogenyx Pharmaceuticals Plc (HEMO)

25/06/2021 Cadogan Petroleum PLC (CAD)

25/06/2021 Inspiration Healthcare Group PLC (IHC)

25/06/2021 Sdx Energy PLC (SDX)

25/06/2021 Norman Broadbent PLC (NBB)

28/06/2021 Icg-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Limited (LBOW)

28/06/2021 Volvere PLC (VLE)

28/06/2021 Pennon Group PLC (PNN)

28/06/2021 Longboat Energy PLC (LBE)

28/06/2021 (KNB)

28/06/2021 Symphony Environmental Technologies PLC (SYM)

28/06/2021 Immupharma PLC (IMM)

28/06/2021 Hiscox LTD (HSX)

28/06/2021 Futura Medical PLC (FUM)

28/06/2021 Zinnwald Lithium PLC (ZNWD)

28/06/2021 Eurasia Mining PLC (EUA)

28/06/2021 Escape Hunt PLC (ESC)

28/06/2021 City Pub Group PLC (The) (CPC)

28/06/2021 Gulf Marine Services PLC (GMS)

28/06/2021 Avacta Group PLC (AVCT)

28/06/2021 Anglo-Eastern Plantations PLC (AEP)

29/06/2021 British & American Investment Trust PLC (BAF)

29/06/2021 Mobile Tornado Group PLC (MBT)

29/06/2021 Rockhopper Exploration PLC (RKH)

29/06/2021 Mears Group PLC (MER)

29/06/2021 Watchstone Group PLC (WTG)

29/06/2021 Crimson Tide PLC (TIDE)

29/06/2021 City Of London Investment Group PLC (CLIG)

29/06/2021 (CIZ)

29/06/2021 Anglo Asian Mining PLC (AAZ)

29/06/2021 Nahl Group PLC (NAH)

29/06/2021 Myhealthchecked PLC (MHC)

29/06/2021 Pacific Assets Trust PLC (PAC)

29/06/2021 Universe Group PLC (UNG)

29/06/2021 Sportech PLC (SPO)

29/06/2021 Gb Group PLC (GBG)

29/06/2021 Gama Aviation PLC (GMAA)

29/06/2021 Sound Energy PLC (SOU)

29/06/2021 Attraqt Group PLC (ATQT)

29/06/2021 Impellam Group PLC (IPEL)

30/06/2021 W Resources PLC (WRES)

30/06/2021 Phoenix Global Resources PLC (PGR)

30/06/2021 Asiamet Resources Limited (ARS)

30/06/2021 Plaza Centers NV (PLAZ)

30/06/2021 Provident Financial PLC (PFG)

30/06/2021 Pathfinder Minerals PLC (PFP)

30/06/2021 Bacanora Lithium PLC (BCN)

30/06/2021 Angle PLC (AGL)

30/06/2021 Savannah Energy PLC (SAVE)

30/06/2021 Rockfire Resources PLC (ROCK)

30/06/2021 (AET)

30/06/2021 Asa International Group PLC (ASAI)

30/06/2021 Spaceandpeople PLC (SAL)

30/06/2021 Petropavlovsk PLC (POG)

30/06/2021 Block Energy PLC (BLOE)

30/06/2021 Tp Group PLC (TPG)

30/06/2021 Kefi Gold And Copper PLC (KEFI)

30/06/2021 (4BB)

30/06/2021 Kingfisher PLC (KGF)

30/06/2021 Kropz PLC (KRPZ)

30/06/2021 Longboat Energy PLC (LBE)

30/06/2021 Gulf Marine Services PLC (GMS)

30/06/2021 Good Energy Group PLC (GOOD)

30/06/2021 Getech Group PLC (GTC)

30/06/2021 Gamesys Group PLC (GYS)

30/06/2021 Immotion Group PLC (IMMO)

30/06/2021 Ingenta PLC (ING)

30/06/2021 Inspired Energy PLC (INSE)

30/06/2021 Eden Research PLC (EDEN)

30/06/2021 Lookers PLC (LOOK)

30/06/2021 Metals Exploration PLC (MTL)

30/06/2021 Midatech Pharma PLC (MTPH)

30/06/2021 Integrated Diagnostics Holdings Plc (IDHC)

30/06/2021 Cobra Resources Plc Ord 1p (COBR)

30/06/2021 Creo Medical Group PLC (CREO)

30/06/2021 Chesterfield Resources Plc Ord 0.1p (CHF)

30/06/2021 Victoria Oil & Gas PLC (VOG)

30/06/2021 London Security PLC (LSC)

30/06/2021 Deepmatter Group PLC (DMTR)

30/06/2021 Tower Resources PLC (TRP)

30/06/2021 National World PLC (NWOR)

01/07/2021 Trainline PLC (TRN)

01/07/2021 Jd Sports Fashion PLC (JD.)

01/07/2021 EJV Investments Ltd (EJFI)

01/07/2021 DP Aircraft Ltd (DPA)

01/07/2021 C&C Group PLC (CCR)

01/07/2021 (NCY)

01/07/2021 Mckay Securities PLC (MCKS)

02/07/2021 Mining Minerals And Metals Plc (MMM)

05/07/2021 Hurricane Energy PLC (HUR)

06/07/2021 Maxcyte INC (MXCT)

06/07/2021 Brown (N) Group PLC (BWNG)

06/07/2021 Capital Gearing Trust PLC (CGT)

06/07/2021 Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC (ORIT)

06/07/2021 Jpmorgan Multi-Asset Growth & Income PLC (MATE)

06/07/2021 Predator Oil & Gas Holdings PLC (PRD)

06/07/2021 Marks And Spencer Group PLC (MKS)

06/07/2021 Assura PLC (AGR)

07/07/2021 Aveva Group PLC (AVV)

07/07/2021 Smartspace Software PLC (SMRT)

07/07/2021 Wincanton PLC (WIN)

07/07/2021 Shires Income PLC (SHRS)

07/07/2021 Manx Financial Group PLC (MFX)

07/07/2021 Steppe Cement LTD (STCM)

07/07/2021 Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC (DSM)

07/07/2021 Tanfield Group PLC (TAN)



Trading Statement

23/06/2021 Joules Group PLC (JOUL)

24/06/2021 Wood Group (John) PLC (WG.)

28/06/2021 Anglo-Eastern Plantations PLC (AEP)

29/06/2021 Hunting PLC (HTG)

30/06/2021 Topps Tiles PLC (TPT)

30/06/2021 Serco Group PLC (SRP)

01/07/2021 Associated British Foods PLC (ABF)

01/07/2021 (NCY)

06/07/2021 Mattioli Woods PLC (MTW)

06/07/2021 Sainsbury (J) PLC (SBRY)

07/07/2021 Wincanton PLC (WIN)

07/07/2021 Ferrexpo PLC (FXPO)

07/07/2021 Wetherspoon ( J.D.) PLC (JDW)

07/07/2021 Robert Walters PLC (RWA)

07/07/2021 Vistry Group PLC (VTY)



Ex-Dividend

18/06/2021 PRS Reit Plc (PRSR)

18/06/2021 M.P. Evans Group PLC (MPE)

18/06/2021 Majedie Investments PLC (MAJE)

18/06/2021 Pershing Square Holdings Ltd Usd (PSHD)

18/06/2021 Sage Group PLC (SGE)

18/06/2021 Stock Spirits Group PLC (STCK)

18/06/2021 Seneca Global Income & Growth Trust PLC (SIGT)

18/06/2021 Lms Capital PLC (LMS)

18/06/2021 Intertek Group PLC (ITRK)

18/06/2021 BP PLC (BP.)

18/06/2021 Avast PLC (AVST)

18/06/2021 Andrews Sykes Group PLC (ASY)

18/06/2021 Advanced Medical Solutions Group PLC (AMS)

18/06/2021 Burford Capital Limited (BUR)

18/06/2021 Howden Joinery Group PLC (HWDN)

18/06/2021 Tritax Eurobox PLC (EBOX)

23/06/2021 Utilico Emerging Markets Trust PLC (UEM)

23/06/2021 Fidelity Special Values PLC (FSV)



