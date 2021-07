Interim Result

28/07/2021 Creston PLC (CRE)

28/07/2021 Getbusy PLC (GETB)

28/07/2021 Metro Bank PLC (MTRO)

28/07/2021 Glaxosmithkline PLC (GSK)

28/07/2021 Smurfit Kappa Group PLC (SKG)

28/07/2021 Musicmagpie PLC (MMAG)

28/07/2021 Rio Tinto PLC (RIO)

28/07/2021 Primary Health Properties PLC (PHP)

28/07/2021 Rhi Magnesita N.V. (RHIM)

28/07/2021 Quartix Technologies PLC (QTX)

28/07/2021 Fdm Group (Holdings) PLC (FDM)

28/07/2021 Man Group PLC (EMG)

28/07/2021 Dignity PLC (DTY)

28/07/2021 International Personal Finance PLC (IPF)

28/07/2021 Rathbone Brothers PLC (RAT)

28/07/2021 Hutchmed (China) Limited (HCM)

28/07/2021 Greencoat UK Wind PLC (UKW)

28/07/2021 Lancashire Holdings Limited (LRE)

28/07/2021 Aptitude Software Group PLC (APTD)

28/07/2021 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC (AML)

28/07/2021 Wizz Air Holdings PLC (WIZZ)

28/07/2021 St. James's Place PLC (STJ)

28/07/2021 Permanent TSB Group Holdings Plc (IL0A)

28/07/2021 British American Tobacco PLC (BATS)

28/07/2021 Itv PLC (ITV)

28/07/2021 Barclays PLC (BARC)

29/07/2021 Indivior PLC (INDV)

29/07/2021 Informa PLC (INF)

29/07/2021 Inchcape PLC (INCH)

29/07/2021 Forterra PLC (FORT)

29/07/2021 Airtel Africa PLC (AAF)

29/07/2021 Lloyds Banking Group PLC (LLOY)

29/07/2021 National Express Group PLC (NEX)

29/07/2021 Morgan Advanced Materials PLC (MGAM)

29/07/2021 Elementis PLC (ELM)

29/07/2021 Bae Systems PLC (BA.)

29/07/2021 Smith & Nephew PLC (SN.)

29/07/2021 Bodycote PLC (BOY)

29/07/2021 Bt Group PLC (BT.A)

29/07/2021 Astrazeneca PLC (AZN)

29/07/2021 Spectris PLC (SXS)

29/07/2021 Anglo American PLC (AAL)

29/07/2021 Weir Group PLC (WEIR)

29/07/2021 Vesuvius PLC (VSVS)

29/07/2021 Greencoat UK Wind PLC (UKW)

29/07/2021 Royal Dutch Shell PLC (RDSB)

29/07/2021 Segro PLC (SGRO)

29/07/2021 Schroders PLC (SDR)

29/07/2021 Devro PLC (DVO)

29/07/2021 Drax Group PLC (DRX)

29/07/2021 Equiniti Group PLC (EQN)

29/07/2021 Relx PLC (REL)

29/07/2021 Rentokil Initial PLC (RTO)

30/07/2021 Pearson PLC (PSON)

30/07/2021 Jupiter Fund Management PLC (JUP)

30/07/2021 Scottish American Investment Co. PLC (SAIN)

30/07/2021 Natwest Group PLC (NWG)

30/07/2021 Kerry Group PLC (KYGA)

30/07/2021 Rightmove PLC (RMV)

30/07/2021 Intertek Group PLC (ITRK)

30/07/2021 International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG)

30/07/2021 Essentra PLC (ESNT)

30/07/2021 Imi PLC (IMI)

02/08/2021 Senior PLC (SNR)

03/08/2021 BP PLC (BP.)

03/08/2021 Rotork PLC (ROR)

04/08/2021 AIB Group Plc (AIBG)

04/08/2021 Morgan Sindall Group PLC (MGNS)

04/08/2021 Lsl Property Services PLC (LSL)

04/08/2021 Centamin PLC (CEY)

05/08/2021 Ip Group PLC (IPO)

05/08/2021 Diversified Gas & Oil PLC (DGOC)

05/08/2021 Glencore PLC (GLEN)

05/08/2021 Evraz PLC (EVR)

05/08/2021 Rolls-Royce Holdings PLC (RR.)

05/08/2021 Secure Trust Bank PLC (STB)

05/08/2021 Serco Group PLC (SRP)

05/08/2021 Wpp PLC (WPP)

05/08/2021 Hammerson PLC (HMSO)

05/08/2021 Meggitt PLC (MGGT)

06/08/2021 Contourglobal PLC (GLO)

06/08/2021 FBD Holdings PLC (FBH)

06/08/2021 The Renewables Infrastructure Group Limited (TRIG)

09/08/2021 Empiric Student Property PLC (ESP)

09/08/2021 Clarkson PLC (CKN)

09/08/2021 H&T Group PLC (HAT)

09/08/2021 Pagegroup PLC (PAGE)

10/08/2021 Ti Fluid Systems PLC (TIFS)

10/08/2021 Zotefoams PLC (ZTF)

10/08/2021 Abrdn PLC (ABDN)

10/08/2021 Derwent London PLC (DLN)

10/08/2021 Gamesys Group PLC (GYS)

10/08/2021 Iwg PLC (IWG)

10/08/2021 Intercontinental Hotels Group PLC (IHG)

10/08/2021 M&G PLC (MNG)

10/08/2021 Marshall Motor Holdings PLC (MMH)

10/08/2021 Flutter Entertainment PLC (FLTR)

11/08/2021 Admiral Group PLC (ADM)

11/08/2021 Avast PLC (AVST)

11/08/2021 Prudential PLC (PRU)

11/08/2021 Hill & Smith Holdings PLC (HILS)

11/08/2021 Hostelworld Group PLC (HSW)

11/08/2021 Spirax-Sarco Engineering PLC (SPX)

11/08/2021 Rps Group PLC (RPS)

11/08/2021 4Imprint Group PLC (FOUR)

11/08/2021 Cls Holdings PLC (CLI)

11/08/2021 Phoenix Group Holdings PLC (PHNX)

11/08/2021 Quilter PLC (QLT)

11/08/2021 (ROO)

12/08/2021 Just Group PLC (JUST)

12/08/2021 Arix Bioscience Plc (ARIX)

12/08/2021 Vitec Group PLC (The) (VTC)

12/08/2021 Arrow Global Group PLC (ARW)

12/08/2021 Wheaton Precious Metals Corp. Com Shs Npv Cdi (WPM)

12/08/2021 Aviva PLC (AV.)

12/08/2021 Glanbia PLC (GLB)

12/08/2021 Coca-Cola Hbc AG (CCH)

12/08/2021 Silence Therapeutics PLC (SLN)

12/08/2021 Empiric Student Property PLC (ESP)

12/08/2021 Mears Group PLC (MER)

12/08/2021 Tribal Group PLC (TRB)

13/08/2021 Thungela Resources Limited (TGA)

16/08/2021 Brave Bison Group PLC (BBSN)



Final Result

28/07/2021 Hargreaves Services PLC (HSP)

29/07/2021 Amigo Holdings PLC (AMGO)

29/07/2021 Diageo PLC (DGE)

30/07/2021 Tungsten Corporation PLC (TUNG)

03/08/2021 Joules Group PLC (JOUL)

05/08/2021 Frasers Group PLC (FRAS)

09/08/2021 Hargreaves Lansdown PLC (HL.)

11/08/2021 Aberdeen New India Investment Trust PLC (ANII)



AGM / EGM

28/07/2021 Chariot Limited (CHAR)

28/07/2021 Ted Baker PLC (TED)

28/07/2021 Cropper (James) PLC (CRPR)

28/07/2021 Staffline Group PLC (STAF)

28/07/2021 Jpmorgan Japan Small Cap Growth & Income PLC (JSGI)

28/07/2021 Reabold Resources PLC (RBD)

28/07/2021 Tp Group PLC (TPG)

28/07/2021 Telit Communications PLC (TCM)

28/07/2021 Card Factory PLC (CARD)

28/07/2021 Alien Metals Limited (UFO)

28/07/2021 Trifast PLC (TRI)

28/07/2021 Aquila Services Group Plc (AQSG)

28/07/2021 Triple Point Income Vct Plc E Ord 1p (TPVE)

28/07/2021 Triad Group PLC (TRD)

29/07/2021 Volex PLC (VLX)

29/07/2021 Ovoca Bio PLC (OVB)

29/07/2021 Johnson Matthey PLC (JMAT)

29/07/2021 Palace Capital PLC (PCA)

29/07/2021 Playtech PLC (PTEC)

29/07/2021 Intermediate Capital Group PLC (ICP)

29/07/2021 Tate & Lyle PLC (TATE)

29/07/2021 Powerhouse Energy Group PLC (PHE)

29/07/2021 Aminex PLC (AEX)

29/07/2021 Dr. Martens PLC (DOCS)

29/07/2021 Cmc Markets PLC (CMCX)

29/07/2021 De La Rue PLC (DLAR)

29/07/2021 Discoverie Group PLC (DSCV)

29/07/2021 B&M European Value Retail S.A. (BME)

29/07/2021 Amiad Water Systems LTD (AFS)

29/07/2021 Gb Group PLC (GBG)

30/07/2021 Danakali Limited (DNK)

30/07/2021 Sirius Real Estate LD (SRE)

30/07/2021 Dp Poland PLC (DPP)

30/07/2021 RTW Venture Fund Limited (RTW)

30/07/2021 Puma Vct 13 Plc (PU13)

30/07/2021 Castillo Copper Limited Ord Npv Di (CCZ)

30/07/2021 Edenville Energy PLC (EDL)

30/07/2021 St James House PLC (SJH)

02/08/2021 Sigmaroc PLC (SRC)

03/08/2021 Syncona Limited (SYNC)

04/08/2021 Argentex Group PLC (AGFX)

04/08/2021 Cadence Minerals PLC (KDNC)

04/08/2021 Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Limited (SEQI)

04/08/2021 Ninety One PLC (N91)

05/08/2021 Distil PLC (DIS)

05/08/2021 Bushveld Minerals Limited (BMN)

05/08/2021 Dekel Agri-Vision PLC (DKL)

05/08/2021 Naked Wines PLC (WINE)

05/08/2021 Investec PLC (INVP)

06/08/2021 Wincanton PLC (WIN)

06/08/2021 Golden Saint Technologies Limited (GST)

06/08/2021 Cake Box Holdings PLC (CBOX)

08/08/2021 Lamprell PLC (LAM)

09/08/2021 Nextenergy Solar Fund Limited (NESF)

09/08/2021 Shefa Gems Ltd (SEFA)

10/08/2021 Georgia Capital PLC (CGEO)

10/08/2021 Sdcl Energy Efficiency Income Trust PLC (SEIT)

11/08/2021 Block Energy PLC (BLOE)

11/08/2021 Mountview Estates PLC (MTVW)

12/08/2021 Napster Group PLC (NAPS)

12/08/2021 Victoria Oil & Gas PLC (VOG)

12/08/2021 (MXC)

12/08/2021 Lookers PLC (LOOK)

13/08/2021 System1 Group PLC (SYS1)

13/08/2021 Ienergizer Limited (IBPO)

16/08/2021 Morrison (Wm) Supermarkets PLC (MRW)



Trading Statement

28/07/2021 Marston's PLC (MARS)

28/07/2021 Smiths News PLC (SNWS)

28/07/2021 Fresnillo PLC (FRES)

29/07/2021 Headlam Group PLC (HEAD)

29/07/2021 Mitchells & Butlers PLC (MAB)

29/07/2021 Pets AT Home Group PLC (PETS)

29/07/2021 Sage Group PLC (SGE)

29/07/2021 Intermediate Capital Group PLC (ICP)

29/07/2021 Compass Group PLC (CPG)

29/07/2021 Evraz PLC (EVR)

29/07/2021 Dr. Martens PLC (DOCS)

29/07/2021 Cmc Markets PLC (CMCX)

30/07/2021 Yougov PLC (YOU)

30/07/2021 Aveva Group PLC (AVV)

30/07/2021 Paragon Banking Group PLC (PAG)

30/07/2021 Yamana Gold Inc. Com Shs Npv Cdi (AUY)

30/07/2021 Glencore PLC (GLEN)

03/08/2021 Lamprell PLC (LAM)

03/08/2021 Barr (A.G.) PLC (BAG)

05/08/2021 UK Commercial Property Reit Limited (UKCM)

05/08/2021 Sthree PLC (STEM)

10/08/2021 Bellway PLC (BWY)

10/08/2021 Watches Of Switzerland Group PLC (WOSG)

10/08/2021 S & U PLC (SUS)



Ex-Dividend

29/07/2021 Schroder European Real Estate Investment Trust PLC (SERE)

29/07/2021 Triad Group PLC (TRD)

29/07/2021 Secure Income Reit PLC (SIR)

29/07/2021 Independent Investment Trust PLC (IIT)

29/07/2021 Qinetiq Group PLC (QQ.)

29/07/2021 Monks Investment Trust PLC (MNKS)

29/07/2021 Tribal Group PLC (TRB)

29/07/2021 Paypoint PLC (PAY)

29/07/2021 Royal Mail PLC (RMG)

29/07/2021 Nichols PLC (NICL)

29/07/2021 Aew UK Reit PLC (AEWU)

29/07/2021 Moneysupermarket.Com Group PLC (MONY)

29/07/2021 Smart Metering Systems PLC (SMS)

29/07/2021 Henderson International Income Trust PLC (HINT)

29/07/2021 CML Microsystems PLC (CML)

29/07/2021 Henderson Far East Income Limited (HFEL)

29/07/2021 Sse PLC (SSE)

29/07/2021 Bloomsbury Publishing PLC (BMY)

29/07/2021 Bb Healthcare Trust PLC (BBH)

29/07/2021 Edinburgh Investment Trust PLC (EDIN)

29/07/2021 Cqs Natural Resources Growth And Income PLC (CYN)

29/07/2021 Schroder Real Estate Investment Trust Limited (SREI)

29/07/2021 Hipgnosis Songs Fund Limited (SONG)

29/07/2021 Gcp Asset Backed Income Fund Limited (GABI)

30/07/2021 Twentyfour Income Fund Limited (TFIF)

30/07/2021 Real Estate Credit Investments Limited (RECI)

30/07/2021 Smiths News PLC (SNWS)

30/07/2021 Telecom Plus PLC (TEP)

30/07/2021 Shires Income PLC (SHRS)

30/07/2021 Standard Life Private Equity Trust PLC (SLPE)

30/07/2021 Schroder Income Growth Fund PLC (SCF)

30/07/2021 Martin Currie Global Portfolio Trust PLC (MNP)

30/07/2021 Hibernia REIT Plc (HBRN)

30/07/2021 Henderson High Income Trust PLC (HHI)

30/07/2021 Gooch & Housego PLC (GHH)

30/07/2021 Big Yellow Group PLC (BYG)

30/07/2021 Aberdeen Latin American Income Fund Limited (ALAI)

30/07/2021 Bmo Private Equity Trust PLC (BPET)

30/07/2021 Polar Capital Holdings PLC (POLR)

30/07/2021 Ienergizer Limited (IBPO)

30/07/2021 Lowland Investment Company PLC (LWI)

30/07/2021 Norcros PLC (NXR)

30/07/2021 Up Global Sourcing Holdings PLC (UPGS)

30/07/2021 Jpmorgan European Investment Trust PLC (JETG)

30/07/2021 Jpmorgan Global Emerging Markets Income Trust PLC (JEMI)

30/07/2021 Premier Foods PLC (PFD)

02/08/2021 United Utilities Group PLC (UU.)

02/08/2021 Mercantile Investment Trust (The) PLC (MRC)

02/08/2021 F&C Investment Trust PLC (FCIT)

02/08/2021 Jd Sports Fashion PLC (JD.)

02/08/2021 Scottish Investment Trust PLC (SCIN)



