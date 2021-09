Interim Result

13/09/2021 Greencoat Renewables PLC (GRP)

13/09/2021 S4 Capital PLC (SFOR)

13/09/2021 Surface Transforms PLC (SCE)

13/09/2021 Gaming Realms PLC (GMR)

13/09/2021 Blackbird PLC (BIRD)

13/09/2021 (DNM)

13/09/2021 (SMD)

13/09/2021 Sthree PLC (STEM)

13/09/2021 Boot (Henry) PLC (BOOT)

13/09/2021 Maxcyte INC (MXCT)

13/09/2021 Verici Dx PLC (VRCI)

13/09/2021 M.P. Evans Group PLC (MPE)

14/09/2021 Sanne Group PLC (SNN)

14/09/2021 Ocado Group PLC (OCDO)

14/09/2021 Good Energy Group PLC (GOOD)

14/09/2021 Accesso Technology Group PLC (ACSO)

14/09/2021 (MADE)

14/09/2021 Ocean Outdoor Limited (OOUT)

14/09/2021 Portmeirion Group PLC (PMP)

14/09/2021 Bluejay Mining PLC (JAY)

14/09/2021 Stm Group PLC (STM)

14/09/2021 Harworth Group PLC (HWG)

14/09/2021 Filta Group Holdings PLC (FLTA)

14/09/2021 Equals Group PLC (EQLS)

14/09/2021 Property Franchise Group PLC (The) (TPFG)

14/09/2021 Tp Group PLC (TPG)

14/09/2021 Cloudcall Group PLC (CALL)

14/09/2021 Xaar PLC (XAR)

14/09/2021 Tern PLC (TERN)

15/09/2021 Surgical Innovations Group PLC (SUN)

15/09/2021 Anpario PLC (ANP)

15/09/2021 Keywords Studios PLC (KWS)

15/09/2021 Restaurant Group PLC (RTN)

15/09/2021 Pharos Energy PLC (PHAR)

15/09/2021 Trustpilot Group PLC (TRST)

15/09/2021 Iqgeo Group PLC (IQG)

15/09/2021 Pendragon PLC (PDG)

15/09/2021 Trinity Exploration & Production PLC (TRIN)

15/09/2021 Fevertree Drinks PLC (FEVR)

15/09/2021 Eleco Public Limited Company (ELCO)

15/09/2021 Central Asia Metals PLC (CAML)

15/09/2021 Science In Sport PLC (SIS)

15/09/2021 Corero Network Security PLC (CNS)

15/09/2021 Epwin Group PLC (EPWN)

15/09/2021 BioPharma Credit Plc (BPCR)

15/09/2021 Trackwise Designs PLC (TWD)

15/09/2021 Tullow Oil PLC (TLW)

15/09/2021 Advanced Medical Solutions Group PLC (AMS)

16/09/2021 Ashtead Group PLC (AHT)

16/09/2021 Keystone Law Group PLC (KEYS)

16/09/2021 Wickes Group PLC (WIX)

16/09/2021 (ART)

16/09/2021 (RTWG)

16/09/2021 Regional Reit Limited (RGL)

16/09/2021 Foresight Solar Fund Limited (FSFL)

16/09/2021 Circassia Group PLC (CIR)

16/09/2021 Hilton Food Group PLC (HFG)

16/09/2021 (GENI)

17/09/2021 Midatech Pharma PLC (MTPH)

20/09/2021 (SBDS)

20/09/2021 Frenkel Topping Group PLC (FEN)

20/09/2021 Open Orphan PLC (ORPH)

21/09/2021 Personal Group Holdings PLC (PGH)

21/09/2021 (PBEE)

21/09/2021 M&C Saatchi PLC (SAA)

21/09/2021 Learning Technologies Group PLC (LTG)

21/09/2021 Fintel PLC (FNTL)

21/09/2021 Dignity PLC (DTY)

21/09/2021 Jtc PLC (JTC)

21/09/2021 Alliance Pharma PLC (APH)

21/09/2021 Cambridge Cognition Holdings PLC (COG)

22/09/2021 (TRLS)

22/09/2021 Igas Energy PLC (IGAS)

22/09/2021 Warpaint London PLC (W7L)

22/09/2021 The Mission Group PLC (TMG)

22/09/2021 Ecsc Group PLC (ECSC)

22/09/2021 Plant Health Care PLC (PHC)

22/09/2021 Ten Entertainment Group PLC (TEG)

22/09/2021 Oxford Biomedica PLC (OXB)

22/09/2021 Pennant International Group PLC (PEN)

22/09/2021 Strix Group PLC (KETL)

22/09/2021 Wandisco PLC (WAND)

23/09/2021 Distribution Finance Capital Hldgs (DFCH)

23/09/2021 Aquis Exchange PLC (AQX)

23/09/2021 Safestyle UK PLC (SFE)

23/09/2021 City Pub Group PLC (The) (CPC)

23/09/2021 Xeros Technology Group PLC (XSG)

23/09/2021 (AREC)

23/09/2021 Xlmedia PLC (XLM)

23/09/2021 Playtech PLC (PTEC)

23/09/2021 Eve Sleep PLC (EVE)

24/09/2021 Judges Scientific PLC (JDG)

27/09/2021 Fireangel Safety Technology Group PLC (FA.)

27/09/2021 Minds + Machines Group Limited (MMX)

27/09/2021 Medica Group PLC (MGP)

28/09/2021 Barr (A.G.) PLC (BAG)

28/09/2021 Animalcare Group PLC (ANCR)

28/09/2021 Digitalbox PLC (DBOX)

28/09/2021 Sourcebio International PLC (SBI)

28/09/2021 (LORD)

28/09/2021 Mortgage Advice Bureau (Holdings) PLC (MAB1)

28/09/2021 Serica Energy PLC (SQZ)

28/09/2021 Ergomed PLC (ERGO)

28/09/2021 (CODE)

29/09/2021 Allied Minds PLC (ALM)

29/09/2021 Myhealthchecked PLC (MHC)

29/09/2021 1Spatial PLC (SPA)

29/09/2021 (CMO)

29/09/2021 Yu Group PLC (YU.)

29/09/2021 MyCelx Technologies Corporation (MYX)

30/09/2021 Avacta Group PLC (AVCT)

30/09/2021 Boohoo Group PLC (BOO)

30/09/2021 Angle PLC (AGL)



Final Result

13/09/2021 Itm Power PLC (ITM)

13/09/2021 (NCY)

13/09/2021 City Of London Investment Group PLC (CLIG)

14/09/2021 Thinksmart Limited (TSL)

14/09/2021 Mj Gleeson PLC (GLE)

14/09/2021 Ncc Group PLC (NCC)

14/09/2021 Diurnal Group PLC (DNL)

15/09/2021 (DARK)

16/09/2021 Kier Group PLC (KIE)

16/09/2021 Brooks Macdonald Group PLC (BRK)

16/09/2021 Galliford Try Holdings PLC (GFRD)

16/09/2021 Clinigen Group PLC (CLIN)

16/09/2021 Duke Royalty Limited (DUKE)

17/09/2021 Auto Trader Group PLC (AUTO)

20/09/2021 Wilmington Group PLC (WIL)

21/09/2021 Craneware PLC (CRW)

21/09/2021 Time Finance PLC (TIME)

21/09/2021 Litigation Capital Management Limited (LIT)

22/09/2021 Pz Cussons PLC (PZC)

23/09/2021 Supermarket Income Reit Plc (SUPR)

27/09/2021 (OCTP)

28/09/2021 Transense Technologies PLC (TRT)

28/09/2021 Ferguson PLC (FERG)

28/09/2021 Blancco Technology Group PLC (BLTG)

29/09/2021 Origin Enterprises PLC (OGN)

30/09/2021 Go-Ahead Group PLC (GOG)



AGM / EGM

11/09/2021 Morrison (Wm) Supermarkets PLC (MRW)

14/09/2021 (JADE)

14/09/2021 Baker Steel Resources Trust Limited (BSRT)

14/09/2021 Tremor International LTD (TRMR)

14/09/2021 Mercia Asset Management PLC (MERC)

15/09/2021 NB Private Equity Partners (NBPU)

15/09/2021 Dixons Carphone PLC (DC.)

15/09/2021 Hornby PLC (HRN)

15/09/2021 Omega Diagnostics Group PLC (ODX)

15/09/2021 Marlowe PLC (MRL)

15/09/2021 Hipgnosis Songs Fund Limited (SONG)

16/09/2021 Sysgroup PLC (SYS)

16/09/2021 Eco Animal Health Group PLC (EAH)

16/09/2021 International Personal Finance PLC (IPF)

16/09/2021 Charles Stanley Group PLC (CAY)

16/09/2021 Ryanair Holdings PLC (RYA)

16/09/2021 Reneuron Group PLC (RENE)

16/09/2021 Real Estate Credit Investments Limited (RECI)

17/09/2021 Ferrexpo PLC (FXPO)

17/09/2021 Greencoat Renewables PLC (GRP)

17/09/2021 Accsys Technologies PLC (AXS)

20/09/2021 Sdcl Energy Efficiency Income Trust PLC (SEIT)

20/09/2021 Bluerock Diamonds PLC (BRD)

21/09/2021 Manolete Partners PLC (MANO)

21/09/2021 Kin And Carta PLC (KCT)

21/09/2021 Knights Group Holdings PLC (KGH)

21/09/2021 Appreciate Group PLC (APP)

21/09/2021 Augmentum Fintech PLC (AUGM)

22/09/2021 Worsley Investors Limited (WINV)

22/09/2021 Miton UK Microcap Trust PLC (MINI)

22/09/2021 Ilika PLC (IKA)

22/09/2021 Ig Group Holdings PLC (IGG)

22/09/2021 Seed Innovations Limited (SEED)

22/09/2021 Srt Marine Systems PLC (SRT)

22/09/2021 Shearwater Group PLC (SWG)

22/09/2021 Stanley Gibbons Group PLC (SGI)

22/09/2021 Civitas Social Housing PLC (CSH)

22/09/2021 Studio Retail Group PLC (STU)

23/09/2021 Liontrust Asset Management PLC (LIO)

23/09/2021 Begbies Traynor Group PLC (BEG)

23/09/2021 Vertu Capital Limited (VCBC)

23/09/2021 President Energy PLC (PPC)

23/09/2021 Versarien PLC (VRS)

23/09/2021 Kainos Group PLC (KNOS)

23/09/2021 Baydonhill PLC (BHL)

23/09/2021 Davictus Plc (DVT)

23/09/2021 Trakm8 Holdings PLC (TRAK)

23/09/2021 Finncap Group PLC (FCAP)

23/09/2021 The Panoply Holdings PLC (TPX)

23/09/2021 Alpha Financial Markets Consulting PLC (AFM)

23/09/2021 Empyrean Energy PLC (EME)

23/09/2021 Adept Technology Group PLC (ADT)

24/09/2021 Accrol Group Holdings PLC (ACRL)

24/09/2021 In The Style Group PLC (ITS)

24/09/2021 Eden Research PLC (EDEN)

24/09/2021 Sme Credit Realisation Fund Limited (SCRF)

24/09/2021 Fusion Antibodies PLC (FAB)

27/09/2021 Van Elle Holdings PLC (VANL)

27/09/2021 Ruffer Investment Company LTD (RICA)

27/09/2021 Tiziana Life Sciences Plc (TILS)

28/09/2021 Purplebricks Group PLC (PURP)

28/09/2021 Moonpig Group PLC (MOON)

28/09/2021 Path Investments Plc (PATH)

28/09/2021 Globalworth Real Estate Investments (GWI)

28/09/2021 First Property Group PLC (FPO)

28/09/2021 Dwf Group PLC (DWF)

28/09/2021 Ince Group PLC (The) (INCE)

28/09/2021 Yourgene Health PLC (YGEN)

29/09/2021 The Fulham Shore PLC (FUL)

29/09/2021 Frp Advisory Group PLC (FRP)

29/09/2021 Frasers Group PLC (FRAS)

29/09/2021 Fulcrum Utility Services LD (FCRM)

29/09/2021 Great Eastern Energy Corporation (GEEC)

29/09/2021 Global Ports Holding Plc (GPH)

29/09/2021 Ao World PLC (AO.)

29/09/2021 Novacyt S.A. (NCYT)

30/09/2021 Ultra Electronics Holdings PLC (ULE)

30/09/2021 Theworks.Co.UK PLC (WRKS)

30/09/2021 Ormonde Mining PLC (ORM)

30/09/2021 Anglesey Mining PLC (AYM)

30/09/2021 Bigblu Broadband PLC (BBB)

30/09/2021 (CHLL)

30/09/2021 Kibo Energy PLC (KIBO)

30/09/2021 Pennpetro Energy Plc (PPP)

30/09/2021 Argo Group Limited (ARGO)

30/09/2021 Sosandar PLC (SOS)

30/09/2021 San Leon Energy PLC (SLE)

30/09/2021 Activeops PLC (AOM)

30/09/2021 Supreme PLC (SUP)



Trading Statement

21/09/2021 Compass Group PLC (CPG)

23/09/2021 Ocean Outdoor Limited (OOUT)

28/09/2021 United Utilities Group PLC (UU.)



Ex-Dividend

13/09/2021 Lloyds Banking Group PLC (LLOY)

13/09/2021 Astrazeneca PLC (AZN)

16/09/2021 Sabre Insurance Group PLC (SBRE)

16/09/2021 Restore PLC (RST)

16/09/2021 Midwich Group PLC (MIDW)

16/09/2021 Triple Point Social Housing Reit PLC (SOHO)

16/09/2021 Serco Group PLC (SRP)

16/09/2021 Walker Crips Group PLC (WCW)

16/09/2021 Unite Group PLC (UTG)

16/09/2021 Trifast PLC (TRI)

16/09/2021 Macfarlane Group PLC (MACF)

16/09/2021 Intertek Group PLC (ITRK)

16/09/2021 Brunner Investment Trust PLC (BUT)

16/09/2021 Bakkavor Group PLC (BAKK)

16/09/2021 Artemis Alpha Trust PLC (ATS)

16/09/2021 Clipper Logistics PLC (CLG)

16/09/2021 Dunelm Group PLC (DNLM)

16/09/2021 Hg Capital Trust PLC (HGT)

16/09/2021 Highcroft Investments PLC (HCFT)

16/09/2021 888 Holdings PLC (888)



