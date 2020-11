Interim Result

13/11/2020 Castings PLC (CGS)

16/11/2020 Mti Wireless Edge Ltd. (MWE)

16/11/2020 Kainos Group PLC (KNOS)

16/11/2020 Vodafone Group PLC (VOD)

16/11/2020 Smiths Group PLC (SMIN)

17/11/2020 Scapa Group PLC (SCPA)

17/11/2020 System1 Group PLC (SYS1)

17/11/2020 Intermediate Capital Group PLC (ICP)

17/11/2020 Adept Technology Group PLC (ADT)

17/11/2020 Schroder Real Estate Investment Trust Limited (SREI)

17/11/2020 Homeserve PLC (HSV)

17/11/2020 Redcentric PLC (RCN)

17/11/2020 Palace Capital PLC (PCA)

17/11/2020 Telecom Plus PLC (TEP)

17/11/2020 Gear4Music (Holdings) PLC (G4M)

17/11/2020 Big Yellow Group PLC (BYG)

17/11/2020 Assura PLC (AGR)

17/11/2020 Hibernia REIT Plc (HBRN)

17/11/2020 Experian PLC (EXPN)

18/11/2020 British Land Company PLC (BLND)

18/11/2020 Avon Rubber PLC (AVON)

18/11/2020 Halfords Group PLC (HFD)

18/11/2020 Tatton Asset Management PLC (TAM)

18/11/2020 Tbc Bank Group PLC (TBCG)

18/11/2020 Speedy Hire PLC (SDY)

18/11/2020 Twentyfour Income Fund Limited (TFIF)

19/11/2020 Naked Wines PLC (WINE)

19/11/2020 Syncona Limited (SYNC)

19/11/2020 Londonmetric Property PLC (LMP)

19/11/2020 Halma PLC (HLMA)

19/11/2020 Cmc Markets PLC (CMCX)

19/11/2020 Charles Stanley Group PLC (CAY)

19/11/2020 Investec PLC (INVP)

19/11/2020 Jet2 PLC (JET2)

19/11/2020 Royal Mail PLC (RMG)

19/11/2020 Mitie Group PLC (MTO)

19/11/2020 Polar Capital Holdings PLC (POLR)

19/11/2020 Johnson Matthey PLC (JMAT)

20/11/2020 Worldwide Healthcare Trust PLC (WWH)

20/11/2020 Argentex Group PLC (AGFX)

20/11/2020 Softcat PLC (SCT)



Final Result

16/11/2020 Diploma PLC (DPLM)

17/11/2020 Imperial Brands PLC (IMB)

17/11/2020 Dotdigital Group PLC (DOTD)

17/11/2020 Focusrite PLC (TUNE)

17/11/2020 Petra Diamonds Limited (PDL)

18/11/2020 Avon Rubber PLC (AVON)

19/11/2020 Grainger PLC (GRI)

19/11/2020 Euromoney Institutional Investor PLC (ERM)

20/11/2020 Sage Group PLC (SGE)



AGM / EGM

13/11/2020 Supermarket Income Reit Plc (SUPR)

13/11/2020 Dfs Furniture PLC (DFS)

13/11/2020 Thinksmart Limited (TSL)

13/11/2020 Hays PLC (HAS)

13/11/2020 InnovaDerma Plc (IDP)

13/11/2020 Galliford Try Holdings PLC (GFRD)

13/11/2020 Byotrol PLC (BYOT)

16/11/2020 Jpmorgan Brazil Investment Trust PLC (JPB)

16/11/2020 European Opportunities Trust PLC (JEO)

16/11/2020 Smiths Group PLC (SMIN)

17/11/2020 Physiomics PLC (PYC)

17/11/2020 Bmo Real Estate Investments Limited (BREI)

17/11/2020 Scancell Holdings PLC (SCLP)

17/11/2020 Mulberry Group PLC (MUL)

17/11/2020 Shaftesbury PLC (SHB)

17/11/2020 Craneware PLC (CRW)

17/11/2020 Sig PLC (SHI)

17/11/2020 Dunelm Group PLC (DNLM)

17/11/2020 Marwyn Value Investors (MVI)

18/11/2020 Rainbow Rare Earths Ltd (RBW)

18/11/2020 Beeks Financial Cloud Group PLC (BKS)

18/11/2020 Avingtrans PLC (AVG)

18/11/2020 Origin Enterprises PLC (OGN)

18/11/2020 Henderson Eurotrust PLC (HNE)

18/11/2020 Exillon Energy PLC (EXI)

18/11/2020 Countrywide PLC (CWD)

19/11/2020 William Hill PLC (WMH)

19/11/2020 Thorpe (F.W.) PLC (TFW)

19/11/2020 Randall & Quilter Investment Holdings LTD (RQIH)

19/11/2020 Infrastructure India PLC (IIP)

19/11/2020 Finsbury Food Group PLC (FIF)

19/11/2020 Close Brothers Group PLC (CBG)

19/11/2020 Maestrano Group PLC (MNO)

19/11/2020 Gresham House Energy Storage Fund Plc (GRID)

19/11/2020 Litigation Capital Management Limited (LIT)

19/11/2020 Jupiter UK Growth Investment Trust PLC (JUKG)

20/11/2020 Diurnal Group PLC (DNL)

20/11/2020 MC Mining (MCM)

20/11/2020 Salt Lake Potash Limited (SO4)

20/11/2020 Go-Ahead Group PLC (GOG)

20/11/2020 Golden Saint Technologies Limited (GST)

20/11/2020 Gulf Investment Fund Plc (GIF)



Trading Statement

16/11/2020 Kingspan Group PLC (KGP)

17/11/2020 Ocean Outdoor Limited (OOUT)

17/11/2020 Aggreko PLC (AGK)

17/11/2020 Energean PLC (ENOG)

18/11/2020 Tbc Bank Group PLC (TBCG)

18/11/2020 Safestore Holdings PLC (SAFE)

18/11/2020 Dp Eurasia N.V. (DPEU)

18/11/2020 Equiniti Group PLC (EQN)

19/11/2020 Keller Group PLC (KLR)

19/11/2020 Headlam Group PLC (HEAD)

19/11/2020 Card Factory PLC (CARD)

19/11/2020 Close Brothers Group PLC (CBG)

19/11/2020 Kingfisher PLC (KGF)



Ex-Dividend

13/11/2020 Jpmorgan Mid Capital Investment Trust PLC (JMF)

13/11/2020 Anglo Pacific Group PLC (APF)

13/11/2020 Kerry Group PLC (KYGA)

13/11/2020 Pacific Horizon Investment Trust PLC (PHI)

13/11/2020 Perpetual Income And Growth Investment Trust PLC (PLI)

13/11/2020 Harworth Group PLC (HWG)

13/11/2020 International Public Partnerships LD (INPP)

13/11/2020 Finsbury Growth & Income Trust PLC (FGT)

13/11/2020 Tritax Big Box Reit PLC (BBOX)

13/11/2020 Chesnara PLC (CSN)

13/11/2020 Tclarke PLC (CTO)

16/11/2020 Qinetiq Group PLC (QQ.)

16/11/2020 Bunzl PLC (BNZL)

19/11/2020 North Atlantic Smaller Companies Investment Trust PLC (NAS)

19/11/2020 Pershing Square Holdings Ltd Usd (PSHD)

19/11/2020 Pershing Square Holdings LTD (PSH)



