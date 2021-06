Interim Result

09/06/2021 Kore Potash PLC (KP2)

09/06/2021 Kosmos Energy Ltd (KOS)

09/06/2021 Ip Group PLC (IPO)

09/06/2021 Aex Gold Inc. (AEXG)

09/06/2021 Nostrum Oil & Gas PLC (NOG)

09/06/2021 Wpp PLC (WPP)

09/06/2021 Slingsby (H C) PLC (SLNG)

09/06/2021 Immedia Group PLC (IME)

09/06/2021 Martin Currie Global Portfolio Trust PLC (MNP)

09/06/2021 Global Ports Holding Plc (GPH)

09/06/2021 Animalcare Group PLC (ANCR)

10/06/2021 M.P. Evans Group PLC (MPE)

10/06/2021 Parity Group PLC (PTY)

10/06/2021 Rhi Magnesita N.V. (RHIM)

10/06/2021 Equals Group PLC (EQLS)

10/06/2021 Ergomed PLC (ERGO)

10/06/2021 Gamesys Group PLC (GYS)

10/06/2021 Team17 Group PLC (TM17)

10/06/2021 Kings Arms Yard VCT PLC (KAY)

10/06/2021 Go-Ahead Group PLC (GOG)

11/06/2021 Hurricane Energy PLC (HUR)

11/06/2021 Warpaint London PLC (W7L)

14/06/2021 Trian Investors1 Limited (TI1)

14/06/2021 Altus Strategies PLC (ALS)

14/06/2021 Spectra Systems Corporation (SPSY)

14/06/2021 Sourcebio International PLC (SBI)

14/06/2021 Saga PLC (SAGA)

14/06/2021 Nb Global Monthly Income Fund Limited (NBMI)

14/06/2021 Lexington Gold LTD (LEX)

14/06/2021 Mirriad Advertising PLC (MIRI)

14/06/2021 Arix Bioscience Plc (ARIX)

14/06/2021 Plant Health Care PLC (PHC)

14/06/2021 Tbc Bank Group PLC (TBCG)

15/06/2021 Ashtead Group PLC (AHT)

15/06/2021 Oxford Biodynamics PLC (OBD)

15/06/2021 Idox PLC (IDOX)

15/06/2021 On The Beach Group PLC (OTB)

15/06/2021 Pressure Technologies PLC (PRES)

15/06/2021 Ramsdens Holdings PLC (RFX)



Final Result

09/06/2021 Urban Logistics Reit PLC (SHED)

10/06/2021 Ted Baker PLC (TED)

10/06/2021 Jlen Environmental Assets Group Limited (JLEN)

10/06/2021 Card Factory PLC (CARD)

10/06/2021 Cmc Markets PLC (CMCX)

10/06/2021 Auto Trader Group PLC (AUTO)

11/06/2021 Mind Gym PLC (MIND)

11/06/2021 Stenprop Limited (STP)

14/06/2021 Augmentum Fintech PLC (AUGM)

14/06/2021 Draper Esprit PLC (GROW)

15/06/2021 Tp Group PLC (TPG)

15/06/2021 Telecom Plus PLC (TEP)

15/06/2021 Tatton Asset Management PLC (TAM)

15/06/2021 Iomart Group PLC (IOM)

15/06/2021 Gb Group PLC (GBG)

15/06/2021 Ig Design Group PLC (IGR)

15/06/2021 Ashtead Group PLC (AHT)

16/06/2021 Best Of The Best PLC (BOTB)

16/06/2021 Castings PLC (CGS)

16/06/2021 Severfield PLC (SFR)

16/06/2021 Motorpoint Group PLC (MOTR)

16/06/2021 Savannah Energy PLC (SAVE)



AGM / EGM

09/06/2021 Ip Group PLC (IPO)

09/06/2021 Immedia Group PLC (IME)

09/06/2021 Global Ports Holding Plc (GPH)

09/06/2021 Staffline Group PLC (STAF)

09/06/2021 Aex Gold Inc. (AEXG)

09/06/2021 Martin Currie Global Portfolio Trust PLC (MNP)

09/06/2021 Kore Potash PLC (KP2)

09/06/2021 Kosmos Energy Ltd (KOS)

09/06/2021 Wpp PLC (WPP)

09/06/2021 Nostrum Oil & Gas PLC (NOG)

09/06/2021 Slingsby (H C) PLC (SLNG)

09/06/2021 Ascent Resources PLC (AST)

09/06/2021 Animalcare Group PLC (ANCR)

10/06/2021 Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust PLC (IPU)

10/06/2021 M.P. Evans Group PLC (MPE)

10/06/2021 Kings Arms Yard VCT PLC (KAY)

10/06/2021 Sopheon PLC (SPE)

10/06/2021 Yellow Cake PLC (YCA)

10/06/2021 Team17 Group PLC (TM17)

10/06/2021 Gamesys Group PLC (GYS)

10/06/2021 Corero Network Security PLC (CNS)

10/06/2021 Ergomed PLC (ERGO)

10/06/2021 Rhi Magnesita N.V. (RHIM)

10/06/2021 Equals Group PLC (EQLS)

10/06/2021 Parity Group PLC (PTY)

11/06/2021 Microsaic Systems PLC (MSYS)

11/06/2021 Hurricane Energy PLC (HUR)

11/06/2021 Warpaint London PLC (W7L)

14/06/2021 Lexington Gold LTD (LEX)

14/06/2021 Tbc Bank Group PLC (TBCG)

14/06/2021 Revolution Bars Group PLC (RBG)

14/06/2021 Trian Investors1 Limited (TI1)

14/06/2021 Nb Global Monthly Income Fund Limited (NBMI)

14/06/2021 Altus Strategies PLC (ALS)

14/06/2021 Mirriad Advertising PLC (MIRI)

14/06/2021 Arix Bioscience Plc (ARIX)

14/06/2021 Spectra Systems Corporation (SPSY)

14/06/2021 Sourcebio International PLC (SBI)

14/06/2021 Belvoir Group PLC (BLV)

14/06/2021 Jupiter Green Investment Trust PLC (JGC)

14/06/2021 Saga PLC (SAGA)

14/06/2021 Plant Health Care PLC (PHC)

15/06/2021 Somero Enterprise Inc. (SOM)

15/06/2021 Asian Plantations Limited (PALM)

15/06/2021 Iconic Labs Plc (ICON)

15/06/2021 Wentworth Resources PLC (WEN)

15/06/2021 Coro Energy PLC (CORO)

15/06/2021 Concurrent Technologies PLC (CNC)

15/06/2021 Bermele PLC (BERM)

15/06/2021 Loopup Group PLC (LOOP)

15/06/2021 Property Franchise Group PLC (The) (TPFG)

15/06/2021 Silence Therapeutics PLC (SLN)

15/06/2021 Andrews Sykes Group PLC (ASY)

15/06/2021 Evraz PLC (EVR)

16/06/2021 Xaar PLC (XAR)

16/06/2021 Wandisco PLC (WAND)

16/06/2021 Tullow Oil PLC (TLW)

16/06/2021 Kooth PLC (KOO)

16/06/2021 Echo Energy PLC (ECHO)

16/06/2021 Elixirr International PLC (ELIX)

16/06/2021 Enwell Energy PLC (ENW)

16/06/2021 Christie Group PLC (CTG)

16/06/2021 Baillie Gifford China Growth Trust PLC (BGCG)

16/06/2021 Anexo Group PLC (ANX)

16/06/2021 Augean PLC (AUG)

16/06/2021 E-Therapeutics PLC (ETX)

16/06/2021 Fireangel Safety Technology Group PLC (FA.)

16/06/2021 Medica Group PLC (MGP)

16/06/2021 Mattioli Woods PLC (MTW)

16/06/2021 Kier Group PLC (KIE)

16/06/2021 Jadestone Energy PLC (JSE)

16/06/2021 Filta Group Holdings PLC (FLTA)

16/06/2021 Foresight Solar Fund Limited (FSFL)

16/06/2021 Standard Life Investments Property Income Trust LD (SLI)



Trading Statement

10/06/2021 Itm Power PLC (ITM)

14/06/2021 Sthree PLC (STEM)

15/06/2021 Bellway PLC (BWY)

15/06/2021 Boohoo Group PLC (BOO)

16/06/2021 Time Finance PLC (TIME)

16/06/2021 Origin Enterprises PLC (OGN)



Ex-Dividend

10/06/2021 Londonmetric Property PLC (LMP)

10/06/2021 Toc Property Backed Lending Trust PLC (PBLT)

10/06/2021 Jtc PLC (JTC)

10/06/2021 Johnson Matthey PLC (JMAT)

10/06/2021 Anglo-Eastern Plantations PLC (AEP)

10/06/2021 Impax Asset Management Group PLC (IPX)

10/06/2021 Personal Assets Trust PLC (PNL)

10/06/2021 Sainsbury (J) PLC (SBRY)

10/06/2021 Watkin Jones PLC (WJG)

10/06/2021 Wpp PLC (WPP)

10/06/2021 Unilever PLC (ULVR)

10/06/2021 Schroder Real Estate Investment Trust Limited (SREI)

10/06/2021 Sdcl Energy Efficiency Income Trust PLC (SEIT)

10/06/2021 Shaftesbury PLC (SHB)

10/06/2021 Discoverie Group PLC (DSCV)

10/06/2021 Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC (DSM)

10/06/2021 Alliance Pharma PLC (APH)

10/06/2021 Aurora Investment Trust PLC (ARR)

10/06/2021 British & American Investment Trust PLC (BAF)

10/06/2021 AJ Bell PLC (AJB)

10/06/2021 Air Partner PLC (AIR)

10/06/2021 Assura PLC (AGR)

10/06/2021 Avi Global Trust PLC (AGT)

10/06/2021 Daily Mail and General Trust PLC (DMGT)

10/06/2021 Bmo Capital & Income Investment Trust PLC (BCI)

10/06/2021 Capital Gearing Trust PLC (CGT)

10/06/2021 Charles Stanley Group PLC (CAY)

10/06/2021 Camellia PLC (CAM)

10/06/2021 Blackrock Frontiers Investment Trust PLC (BRFI)

10/06/2021 Bmo Real Estate Investments Limited (BREI)

14/06/2021 Gcp Asset Backed Income Fund Limited (GABI)

14/06/2021 Genel Energy PLC (GENL)

14/06/2021 Reckitt Benckiser Group PLC (RKT)



Story provided by StockMarketWire.com